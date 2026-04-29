Alcalá reclama mantener el comedero que sostiene a su gran colonia de cigüeñas

Sobre las torres y tejados del casco histórico de Alcalá de Henares, las cigüeñas son una de las estampas más reconocibles de la ciudad. Pero tras esa imagen habitual se esconde una nueva preocupación ambiental. El ayuntamiento ha reclamado a la Mancomunidad del Este que mantenga operativo el Punto de Alimentación Suplementaria (PAS) vinculado al antiguo vertedero municipal, cuyo contrato expira este jueves 30 de abril.

El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha formalizado la petición basándose en "criterios técnicos, ambientales y jurídicos". Según el Ayuntamiento, mantener el comedero no es una decisión opcional, sino una "obligación derivada de forma directa del impacto ambiental generado por la actividad histórica del vertedero". La solicitud municipal llega además en un año donde esta especie ya ha estado en el foco, después de que la gripe aviar causara la muerte de 60 ejemplares en apenas tres meses a principios de este año.

Su retirada podría provocar desplazamientos descontrolados de las aves y un aumento de la mortalidad

El temor municipal por cierre repentino del PAS se basa en que esto provoque desplazamientos descontrolados de las aves hacia otros puntos de alimentación, incremente la mortalidad y multiplique también las afecciones en entornos agrícolas y urbanos cercanos. Además, el ayuntamiento ha solicitado que cualquier modificación del servicio cuente previamente con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, competente en materia de fauna silvestre.

Las cigüeñas se han convertido en un símbolo de identidad de Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Una preocupación que no solo afecta al estar dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, sino también por su especial vinculación con la ciudad complutense. Alcalá cuenta con la colonia urbana más numerosa de toda la región, con 91 nidos ocupados registrados el pasado año en su mayoría sobre iglesias, edificios históricos y tejados del centro. De ellos, 89 parejas lograron sacar adelante a sus crías, con un total de 114 cigoñinos contabilizados.

Por ello, el Consistorio insiste en que esta medida correctora no puede darse por extinguida sin una evaluación ambiental completa y sin poner en marcha alternativas técnicas similares. Su eliminación violaría principios básicos del derecho ambiental como la no regresión y la continuidad de las medidas correctoras.

Mientras, la Mancomunidad del Este defiende que la medida tenía carácter transitorio y que la población habría alcanzado cierta autosuficiencia según su informe técnico. Por lo que considera innecesaria la continuidad del servicio, además de cuestionar su encaje competencial.