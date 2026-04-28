Vuelven las rutas ambientales de Alcalá: cómo inscribirte en estas actividades totalmente gratuitas

Vuelven las rutas ambientales a Alcalá de Henares. Se trata de una iniciativa impulsada por la concejalía de Medio Ambiente del ayuntamiento, y en esta ocasión se desarrollarán durante los meses de mayo y junio de este año. En ellas, se ofrece a la ciudadanía una forma activa, didáctica y gratuita de conocer de primera mano el entorno natural del municipio.

El programa ofrece una variada selección de itinerarios guiados por educadores ambientales. Gracias a las rutas, se podrá conocer de primera mano el entorno del río Henares, cerros, corredores ecológicos o zonas verdes urbanas.

El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha asegurado que "con esta nueva programación, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares refuerza su apuesta por la educación ambiental y el fomento de hábitos sostenibles, acercando a la ciudadanía el valor de su patrimonio natural y promoviendo su conservación".

La primera ruta ambiental, el sábado 9 de mayo

Todo arrancará el sábado 9 de mayo con una ruta de nivel medio al entorno del Castillo Árabe, un recorrido de mayor duración que permitirá adentrarse en un espacio singular e histórico de Alcalá. Continuará la programación en el mes de mayo con la Ruta de los Parques (17 de mayo) y otras opciones como la Puerta Verde (sábado 23), y el siguiente sábado, día 30, con el Corredor Ecofluvial del Henares.

Durante el mes de junio, la programación combinará nuevamente rutas familiares con propuestas muy demandadas por los vecinos alcalaínos. Así, la Ruta de las Cigüeñas se ofrecerá en varias fechas -6, 14 y 20 de junio-en doble turno de mañana, facilitando la participación de un mayor número de personas en esta actividad centrada en una de las especies más emblemáticas de Alcalá. Además, el domingo 7 de junio se retomará la Ruta de los Parques, consolidada como una opción ideal para todos los públicos.

Programación al completo para los meses de mayo y junio / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Las rutas ambientales están diseñadas para adaptarse a todo tipo de públicos, combinado varias opciones con diferentes dificultades. Las actividades tendrán lugar durante las mañanas en los fines de semana, y hay plazas limitadas (y gratis), por lo que es recomendable inscribirse ya desde este enlace.