La carta del obispo de Alcalá por la visita del Papa León XIV: "No es solo un evento social, sino de un acontecimiento de fe"

Se prevé que el Papa León XIV visite España del 6 al 12 de junio, y en concreto Madrid, Barcelona y Canarias. Lo que se conoce hasta ahora es que en Madrid celebrará una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima (6 de junio a las 20:00 horas) y misa y procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, el 7 de junio.

Con motivo de ello, el Obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto Lucena, ha escrito una carta dirigida a todos los diocesanos de la ciudad complutense:

Queridos diocesanos de Alcalá de Henares:

Quedan cuarenta días para que venga a España, en visita apostólica, el Papa León XIV. Más allá de un evento social y mediático, la visita del Papa tiene que ser para nosotros un acontecimiento de fe, para el que debemos prepararnos adecuadamente. No esperamos simplemente a un personaje famoso o a un jefe de Estado, sino al “Vicario de Cristo” (LG 22) o al “dulce Cristo en la tierra”, como le llamaba Santa Catalina de Siena. Os animo a todos a participar en esta visita del Papa, como voluntarios o como peregrinos, en los actos que ya están confirmados y en otros que se publicarán próximamente. Será para todos una fuente de gracia, que nos ayudará a renovar nuestra fe, a fortalecer nuestra comunión eclesial, y a revitalizar nuestro compromiso misionero.

El sucesor de Pedro

El Papa es el sucesor de Pedro. Jesús dijo a Pedro: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16,18), dándole un primado especial dentro del Colegio Apostólico. Así como los obispos son sucesores de los Apóstoles, el Papa, además de ser el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro, y por lo tanto tiene el primado sobre toda la Iglesia universal. Es el “principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles” (LG 23). El Colegio de los obispos no tiene ninguna autoridad si se separa del Papa, que es como su Cabeza.

Los obispos, con sus colaboradores, que son los presbíteros, tienen la misión de enseñar, anunciando el Evangelio. Son maestros auténticos, dotados de la autoridad de Cristo (cfr. LG 25), pero, para garantizar la verdad de esta enseñanza, Cristo ha asistido a su Iglesia con el don de la infalibilidad en materia de fe y costumbres, que corresponde de modo singular al Romano Pontífice cuando, como pastor y doctor supremo de todos los fieles, proclama de modo definitivo una doctrina que debe ser sostenida por toda la Iglesia.

Junto a la misión de enseñar, los pastores de la Iglesia han recibido también la misión de santificar, por medio de los sacramentos, y de guiar al Pueblo de Dios. Los obispos tienen la potestad ordinaria e inmediata de gobernar sus diócesis, pero deben ejercer esta potestad en comunión con toda la Iglesia, bajo la guía del Papa, cum Petro et sub Petro. En la Iglesia, la autoridad se ejerce como servicio, por eso el Papa es quien más sirve. El Papa San Gregorio Magno, a finales del siglo VI, se llamaba a sí mismo el “siervo de los siervos de Dios” (servo servorum Dei). A comienzos del siglo II, el gran obispo San Ignacio de Antioquía escribía a los fieles de Esmirna: “Obedeced todos al obispo, como Jesucristo a su Padre, y al presbiterio, como a los Apóstoles. En lo que atañe a la Iglesia, que nadie haga nada al margen del obispo (nihil sine episcopo)”. Si esto decía San Ignacio de Antioquía del obispo, en la Iglesia particular, con mayor razón debemos vivir la comunión eclesial con el Sucesor de Pedro, principio visible de unidad de toda la Iglesia. Esperemos con ilusión al Papa León XIV, para que confirme y revitalice nuestra fe, para que nos ayude a crecer en comunión y nos impulse en nuestra tarea evangelizadora.

Apenas un mes para la visita del Papa a Madrid / Diócesis de Alcalá de Henares

La visita apostólica

El Papa León XIV se dispone a realizar la novena visita de un pontífice a España, siguiendo la huella de sus antecesores, cuyas visitas siempre han supuesto un revulsivo para la vida de la Iglesia en las diócesis españolas. San Juan Pablo II, conocido como el “Papa viajero”, fue el primer pontífice que recorrió nuestro país. En 1982, con el lema “Testigo de Esperanza”, visitó dieciocho ciudades. Posteriormente, visitó España en cuatro nuevas ocasiones: Zaragoza, en 1984; Santiago de Compostela, en 1989, con motivo de la IV Jornada Mundial de la Juventud; Sevilla y Huelva, en 1993, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla; y Madrid, en 2003, para la canonización de cinco santos españoles. San Juan Pablo II nos invitaba constantemente a abrir las puertas a Cristo, a no tener miedo y a ser santos, para convertirnos en la esperanza del mundo.

Por su parte, el Papa Benedicto XVI visitó España en tres ocasiones: en 2006, visitó Valencia, con motivo del V Encuentro mundial de las familias. En 2010, volvió como peregrino del Camino de Santiago, en Compostela, y consagró la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Finalmente, en 2011, presidió la Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid. En estas visitas, el Papa Benedicto nos invitó a vivir firmes en la fe y presentó a la familia como la esperanza de la sociedad.

El Papa Francisco no llegó a visitar España, pero sí manifestó, en diversas ocasiones, su deseo de venir a Canarias, para hacerse cercano al drama migratorio de la ruta atlántica. El Papa León XIV ha querido asumir este deseo de Francisco, de manera que, cuando venga a Madrid, como centro geográfico de España, nos invitará a vivir la unidad; cuando visite Barcelona, bendecirá la torre de Jesucristo, de la Sagrada Familia de Gaudí, mostrándonos que la belleza es un camino privilegiado para ir a Cristo. Finalmente, cuando visite Canarias, nos exhortará a vivir la caridad con los más pobres y necesitados.

“Alzad la mirada” (Jn 4,35)

Como podemos comprobar, la visita a España del Papa León XIV es un verdadero itinerario espiritual. El lema elegido está tomado del Evangelio de San Juan. Son unas palabras de Jesús a sus Apóstoles, que regresan de comprar comida y ven a Jesús hablando con la mujer samaritana, junto al pozo de Sicar. Jesús les dice: “Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis (…): hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra (…). Alzad la mirada y contemplad los campos, que ya están dorados para la siega” (Jn 4,32-35). Jesús nos habla de la fecundidad apostólica que brota de cumplir en todo la voluntad de Dios. Se trata, por lo tanto, de un mensaje de esperanza, que hunde sus raíces en la entrega sacrificial de Jesucristo.

En nuestros días, ante la generalización del individualismo y del pesimismo, urge levantar la mirada, no para ignorar el suelo que pisamos, sino para reconocer que nuestro caminar tiene un horizonte de eternidad. También debemos alzar la mirada para descubrir el rostro de nuestros hermanos, especialmente los más vulnerables.

FOTO DELDÍA - LUANDA (Angola), 20/04/2026.- El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a una reunión con miembros del clero en la iglesia de Nossa Senhora de Fatima, en Luanda, Angola. EFE/JOSE SENA GOULAO / JOSE SENA GOULAO / EFE

El Logotipo que se ha diseñado para la visita de León XIV está compuesto por un círculo de figuras humanas, unidas entre sí y orientadas hacia arriba. Esto significa que no solo debemos “estar juntos”, en torno al Sucesor de Pedro, sino también “caminar juntos” hacia nuestra meta común, que es el cielo. La Virgen María, que está en el centro del Logo, es el corazón de este movimiento, acogiendo nuestras miradas y orientándolas hacia Dios.

“Alzar la mirada” era el lema del recién canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano conocido por su caridad y su alegría. Era un apasionado del alpinismo. Invitaba a sus amigos a subir montañas para enseñarles a mirar “verso l’alto”. Este lema puede ayudarnos a preparar nuestro corazón a la visita del Papa. Pongamos nuestra mirada en el cielo, los pies en la tierra y las manos al servicio de nuestros hermanos. En esta misma línea, San Carlo Acutis decía que “la conversión no es otra cosa que el desplazar la mirada de abajo hacia Arriba”, y que “la felicidad es mirar hacia Dios, mientras que la tristeza es mirar hacia uno mismo”.

Mientras esperamos al Papa, vivamos con esta actitud de levantar la mirada hacia Dios y hacia los hermanos. Para preparar la visita, hay buenos materiales catequéticos en la página web, que os recomiendo. Desde la Organización de la visita apostólica del Papa, nos invitan a celebrar, en las diócesis, la Solemnidad de Pentecostés, el próximo 24 de mayo, con este sentido de preparación.

Ese día será la Clausura de nuestro curso pastoral. En breve, recibiréis más información con el horario de esta fiesta, pero, desde ya, os invito a todos a participar. También quiero anunciaros que, el domingo 7 de junio, Solemnidad del Corpus Christi, acompañaremos al Santo Padre en la Misa que presidirá en la Plaza de Cibeles de Madrid, a las 9:30 horas, y en la posterior procesión eucarística. Por este motivo, la procesión del Corpus Christi, en la ciudad de Alcalá de Henares, se traslada a la tarde del domingo 14 de junio. Dejo a la discreción de cada párroco, la posibilidad de celebrar la procesión del Corpus Christi el domingo día 7 o de trasladarla al domingo siguiente.

Recemos por el Papa León XIV, por su persona y por sus intenciones, pidiendo la intercesión de los Santos Niños Justo y Pastor.