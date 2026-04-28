Alcalá de Henares tendrá conexión directa con Lleida: así es la nueva línea de autobús con 95 paradas

Alcalá de Henares inaugurará próximamente conexión directa con Lleida. Así lo ha informado el Consejo de Ministros tras dar su aprobado a este nuevo corredor estatal de autobuses entre Madrid, Zaragoza y Cataluña.

Este corredor está formado por 13 rutas que suman un total de 6.030 kilómetros y 95 paradas, logrando conectar hasta 47 municipios de ocho provincias, entre ellas Madrid y Guadalajara, tal y como informa MiraCorredor. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prevé un beneficio para 7,3 millones de ciudadanos.

Entre algunas de las principales novedades, y que afectan directamente a la ciudad complutense, está la nueva conexión Alcalá de Henares-Lleida. Aunque también otras como Madrid-Tarragona, Madrid-Sabadell, Manresa-Zaragoza o Calatayud-Guadalajara.

Esta nueva ordenación también acarreará medidas económicas positivas para los usuarios: se contempla una reducción media de tarifas del 22,7 %, y la incorporación de sistemas tecnológicos avanzados con las que se podrá consultar en tiempo real dónde se encuentra la flota de autobuses, lo que será de gran utilidad para los pasajeros.

Nuevas conexiones por carretera / Ministerio de Transportes

El anteproyecto estuvo en información pública entre noviembre de 2025 y enero de 2026, tras lo cual el Ministerio ha analizado las alegaciones antes de presentar el proyecto definitivo aprobado ahora por el Gobierno. Posteriormente, llegaría la licitación del contrato para la explotación del servicio anteriormente descrito. Además, se sigue avanzando de forma paralela en el proyecto para el Corredor Madrid-Valencia, que conectará 130 municipios en ocho provincias de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunitat Valenciana.

Las nuevas paradas y conexiones de este proyecto

En total, estas serán las nuevas paradas del corredor: Val de San Martín (Zaragoza), Terrassa (Barcelona) y Aeropuerto de Barcelona. Y las nuevas conexiones serán Alcalá de Henares-Lleida; Calatayud-Guadalajara; Lleida-Madrid; Madrid-Manresa; Madrid-Sabadell; Madrid-Tarragona; Manresa-Zaragoza y Sabadell-Zaragoza.