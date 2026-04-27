Remodelación completa de la calle Azucena y su entorno, con cerca de 300.000 euros de inversión: el plazo que se maneja para el final de obras

Alcalá de Henares sigue mejorando sus barrios, y ahora ha llegado el turno para la aprobación del proyecto de remodelación de la calle Azucena y su entorno, una intervención integral que supondrá una inversión total de 277.733,70 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses que busca mejorar la accesibilidad peatonal y renovar las infraestructuras urbanas existentes.

El proyecto actuará sobre varias vías del entorno: calle Azucena, Paseo de la Alameda, calle Ambrosio Morales y calle Don Quijote, con el objetivo de mejorar el estado actual de los pavimentos, que presentan deterioro debido al uso y al paso del tiempo.

Una demanda histórica de los vecinos de la zona

El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, ha explicado que "es una demanda histórica de los vecinos de la zona, que venían reclamando mejoras en el acerado. Entre las principales mejoras previstas se encuentra la ampliación de las aceras hasta un ancho mínimo de 1,80 metros, favoreciendo la movilidad peatonal y la accesibilidad universal. Como mejora de infraestructuras se eliminará el actual tendido aéreo de la red de telefonía, que dificultaba el paso de las personas con problemas de movilidad. Esta infraestructura será soterrada mediante nuevas canalizaciones subterráneas, reduciendo el impacto visual y aumentando la seguridad".

Supondrá una completa renovación de aceras y calzadas. En las calles Azucenas y Paseo de la Alameda se instalará nuevo pavimento, mientras que en Ambrosio Morales y Don Quijote se implantará una plataforma única, con adoquín de hormigón, que situará acera y calzada al mismo nivel, favoreciendo la accesibilidad universal y la convivencia entre peatones y vehículos.

El proyecto contempla además la ampliación de aceras hasta un ancho mínimo de 1,80 metros, la incorporación de pavimentos táctiles en pasos de peatones y la mejora de la señalización, reforzando la seguridad y la movilidad peatonal. Las obras incluirán también trabajos previos de demolición, renovación de firmes, ejecución de nuevas capas de rodadura, instalación de bordillos y adecuación de alcorques, así como la reposición de servicios afectados y la mejora del drenaje.

Durante la ejecución de los trabajos, se habilitarán desvíos provisionales y medidas de señalización para garantizar la seguridad de peatones y vehículos, minimizando las molestias a los vecinos. Asimismo, se establecerán mecanismos de información para comunicar el inicio y desarrollo de las obras.