El festival Muralla Indie regresa a Alcalá de Henares con grandes nombres: Love of Lesbian, Pignoise o Lori Meyers

Ya es oficial. El festival Muralla Indie ha anunciado la cartelera completa para su segunda edición, incluyendo la distribución por días. Un año más, el festival volverá a celebrarse en la emblemática Huerta del Obispo, ubicada en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.

El espacio, declarado Bien de Interés Cultural por su singular valor histórico, se transformará de nuevo en un gran recinto que contará con una gran pista de césped artificial, grada libre de acceso y una terraza VIP con vistas privilegiadas al escenario. Además, a los shows musicales que se podrán disfrutar en el festival hay que sumarles una amplia zona de ocio y restauración, con una propuesta renovada y mejorada.

Cartelera y programación del festival Muralla Indie en Alcalá de Henares

Tras una exitosa primera edición, que superó los 10.000 asistentes, el festival regresará los días 25 y 26 de septiembre en el marco del ciclo de Los Conciertos de la Muralla, reforzando aún más su compromiso con la música en directo y, en especial, con la escena indie.

La jornada inaugural del viernes 25 de septiembre estará encabezada por Love of Lesbian, acompañados por a elegancia de Xoel López y la energía de Pignoise. La programación del primer día se completará con el apoyo de bandas como Éxtasis y Sanguijuelas del Guadiana. Además, DJ Set de Isaac Corrales ha sido confirmado como el encargado de mantener la fiesta por todo lo alto, amenizando los cambios de escenario y poniendo el broche final a la velada.

Por su parte, el sábado 26 de septiembre liderará la jornada Lori Meyers. Junto a la banda de rock español se podrá disfrutar de grandes actuaciones de La La Love You y Sexy Zebras. El menú del segundo día lo completarán Anni B Sweet y Samuraï, que traerá su arrolladora actitud por bandera.

Todo el segundo día estará guiado por la esperada sesión de OSKI, encargado de cerrar la segunda edición por todo lo alto.

Tipos de entradas y precios para el festival Muralla Indie

Para su segunda edición, la organización ha decidido plantear una política de venta para todos los perfiles. En concreto, desde la página web del festival puedes acceder a varios tipos de entrada con sus precios y aquello que incluye. Destacan cuatro:

Entrada de día: 50 €

Abono general: 75 € (te permite acceder al recinto ambos días)

Entrada de día VIP: 110 €

Abono VIP: 165 € (también te permite acceder al recinto ambos días)

Asimismo, y con el objetivo de garantizar la máxima tranquilidad a usuarios, los asistentes tendrán a su disposición un seguro de no asistencia opcional durante el proceso de adquisición. Además, el festival ofrece múltiples métodos de pago (Tarjeta de crédito, Bizum, Waylet y Floa) adaptados a las necesidades actuales.

Servicio exclusivo de buses lanzaderas

Por último, cabe destacar que Muralla Indie ha anunciado una colaboración con Quieres Viajar SL para ofrecer un servicio exclusivo de buses lanzadera de regreso. Así, la única preocupación de los asistentes al festival será disfrutar de la música, bailar y vivir momentos inolvidables.

Los autobuses tendrán salidas tanto la noche del viernes como la del sábado, con dos horarios disponibles (00:30 horas por 12 € y 02:15 horas por 10 €). Las lanzaderas conectarán el recinto del festival con Plaza de España, Atocha, Torrejón de Ardoz (Av. Fronteras - AV. Constitución) y Guadalajara (estación de autobuses).