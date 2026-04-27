Transporte
Los autobuses de Alcalá ya se pueden seguir en tiempo real: así funciona el nuevo sistema
Miles de viajeros de Alcalá de Henares podrán consultar la posición exacta de los autobuses interurbanos y su tiempo de llegada a través de Google Maps
Esperar al autobús sin saber si faltan dos minutos o quince ya no será, al menos en teoría, una incógnita para miles de viajeros de Alcalá de Henares. La Comunidad de Madrid ha incorporado por primera vez la posición en tiempo real de todos los autobuses interurbanos a la aplicación de Google Maps, una nueva herramienta que permite consultar desde el móvil dónde se encuentra exactamente el vehículo y cuánto tardará en llegar a cada parada.
La novedad, puesta en marcha hace apenas una semana por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), supone un cambio especialmente útil para municipios con una fuerte dependencia de este tipo de líneas, como es el caso de la ciudad complutense. Cada día son miles los vecinos que utilizan los conocidos autobuses verdes para desplazarse hasta Madrid capital, la Universidad, centros de trabajo o municipios cercanos, muchas veces con tiempos de espera variables por el tráfico de entrada y salida a la A-2.
Hasta ahora, los usuarios contaban con horarios teóricos de paso o con aplicaciones específicas del transporte regional. Sin embargo, la integración directa en Google Maps permite consultar la información de una manera más sencilla y universal, dentro de una de las aplicaciones de navegación más utilizadas. Según ha explicado el Gobierno regional, este avance ha sido posible gracias a la conexión entre los sistemas tecnológicos de seguimiento de las operadoras de transporte y el planificador de rutas de Google.
Así funciona el seguimiento por Google Maps
El funcionamiento es simple: basta con abrir Google Maps, pulsar sobre una parada de autobús y seleccionar la opción de transporte público. En ese momento aparecerán las líneas que pasan por ese punto y, junto a ellas, el tiempo real estimado de llegada. Es decir, no solo el horario previsto, sino la ubicación actual del vehículo y posibles retrasos derivados de incidencias o retenciones.
La Comunidad de Madrid calcula que más de tres millones de viajeros diarios utilizan este sistema de autobuses en toda la región, por lo que la medida busca ofrecer una planificación más precisa de los desplazamientos y reducir la incertidumbre en las esperas.
Las tres líneas clave que conecta Alcalá con Madrid
Aunque Alcalá de Henares cuenta con varias conexiones por autobús, tres de las rutas concentran buena parte de la movilidad diaria con Madrid capital: las líneas 223, 227 y 229, todas ellas con salida o paso por el Intercambiador de Avenida de América y distintos puntos del Corredor del Henares.
La más utilizada es la línea 223, que une directamente Alcalá de Henares con Avenida de América y que se ha consolidado como una de las más transitadas de toda la Comunidad de Madrid. Solo durante 2024 registró 3,6 millones de desplazamientos, situándose como la segunda línea interurbana con mayor demanda de la región, solo por detrás de la 521 de Móstoles.
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