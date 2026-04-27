El Alcalá sueña con alcanzar el play-off de ascenso en la última jornada: el club pone a la venta entradas a solo diez euros

Cuando comenzó la temporada en Segunda Federación, allá por septiembre y siendo un recién ascendido a la categoría, nadie hubiera pensado en la situación que se encuentra actualmente el Alcalá: llega a la última jornada con opciones de meterse en play-off de ascenso, después de empatar a cero a domicilio frente al Quintanar del Rey.

En sexto lugar con 51 puntos, marca el play-off el Coria, con 54. Rival que visitará El Val este domingo a las 12:00 horas. Una final que es ya un regalo para los de Vivar Dorado, que tenían el objetivo a principios de temporada de lograr la permanencia, lo que han logrado de manera holgada. Actualmente están once puntos por encima de las posiciones de quema.

Desde el club son conscientes de que es una oportunidad para soñar y dar un salto de calidad. Por ello, han anunciado que desde mañana martes las taquillas estarán abiertas, y hasta el viernes, de 10 a 14 y de 18 a 20 horas. Con entradas a solo 10 euros. Quieren que El Val sea, como viene siendo habitual, ese jugador número 12 que tan decisivo es en estos partidos.

Y una de las claves del éxito de la temporada de los rojillos son las porterías a cero. Ya ha logrado un total de 12, gracias entre otras cosas a un Carlos Pantoja que ha estado -y está- pletórico. Además de la llegada de Kone en el mercado invernal, que desde entonces ha logrado nueve goles.

Pase lo que pase, el Alcalá jugará la Copa del Rey en la 26/27

Los cinco primeros de cada grupo de Segunda Federación se clasifican automáticamente a la Copa del Rey. En el caso del Alcalá, ya tiene asegurada la séptima posición en liga y, al tener a dos filiales por delante, la plaza copera pasa hacia los que están por debajo, por lo que la temporada que viene volverán a disfrutar del torneo del KO en la ciudad. Y esto es una recompensa de la gran temporada que está realizando el equipo, que hasta solo hace unas semanas peleaba por la permanencia. Y ahora van a estar hasta el último día de la competición soñando con estar la temporada que viene en Primera Federación. Aunque no será fácil.

La jugó esta temporada frente al Tenerife (0-4) pero no lo hacía desde la 11/12, cuando se enfrentó al Cádiz en el antiguo Carranza (3-1). Es la cuarta vez en su historia que la juega durante dos temporadas seguidas, y ha participado en 16 temporadas en la competición, con 46 partidos jugados: 15 victorias, 7 empates y 24 derrotas.