BOTÁNICA
La kokedama, una técnica de origen japonés para reducir el estrés, decorar tu casa y que se imparte en Alcalá
La técnica japonesa, que consiste en cultivar plantas en bolas de musgo, se ha convertido en una aliada para reducir la ansiedad y el estrés en Alcalá de Henares
Tamara Carabel llegó a Alcalá de Henares hace diez años desde Argentina para traer una tradición de siglos de historia de Japón. La kokedama es una técnica de botánica que cada vez está creciendo más en nuestro país, porque se ha convertido en una gran ayuda para reducir la ansiedad y el estrés.
Así es la kokedama, la técnica que Tamara enseña en Alcalá de Henares
Como facilitadora botánica (persona que conecta a las personas con la naturaleza a través de la educación en esta rama de la biología), Tamara Carabel es experta en la kokedama. Desde el Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá, transmite este arte a los vecinos que quieran desconectar de la ansiedad.
La kokedama es una técnica de origen japonés con siglos de historia. Consiste en cultivar una planta en una maceta orgánica fabricada con musgo en forma de bola, eliminando por completo la necesidad de utilizar una maceta de plástico o cerámica. Para Tamara, es una escultura viva, porque la planta crece contenida por una mezcla sustrato, mientras está protegida por el musgo, que a su vez retiene mejor la humedad.
Tiene muchos beneficios para las personas, sobre todo para reducir los niveles de ansiedad. La botánica de Alcalá explica que es una actividad ideal para cualquier persona, sin importar su edad o situación laboral. Además, no necesitas tener jardín para practicar esta técnica histórica.
Los beneficios de la kokedama son:
- Reducción del estrés. Trabajar en la planta es un ritual calmado con el que tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo, una gran ayuda para desconectar de la rutina.
- Bienestar en el hogar. Ayudan a limpiar el aire y regulan la humedad del ambiente, dejando una energía más equilibrada.
- Sostenibilidad real. Al eliminar la maceta de plástico, reducimos residuos y la bola de musgo funciona como una esponja natural que retiene la humedad, no hay que regarla tanto.
- Salud para la planta. Las raíces no están limitadas por una pared rígida; pueden respirar en toda su superficie y recibir oxígeno de forma constante.
Tamara explica que los materiales naturales y el musgo (siempre de origen controlado) actúa como un aislante térmico natural para la planta, lo que optimiza el uso del agua. Es una forma de jardinería más respetuosa.
También puede ser un apoyo para la autoestima. Este año Tamara está impartiendo talleres de botánica en los centros de mayores de Alcalá, una actividad que les devuelve la confianza en su capacidad de crear: "Sus caras de orgullo al ver el resultado final es increíble".
La historia de Tamara Carabel (@bytamashi en redes sociales) comenzó por una necesidad personal: "Vivo en un piso y, con tanto cemento alrededor, sentía la urgencia de recrear la naturaleza en mi hogar". Y es que la kokedama es una oportunidad de tener un jardín frondoso, sin importar la vivienda.
Lo recomienda para todo el mundo, especialmente para los estresados, y con cualquier edad. No necesitas jardín, ni experiencia. Es perfecto para ciudades como Alcalá, donde la mayoría viven en pisos.
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- El trueno que ha despertado a Madrid esta madrugada: 'Ha sido el más fuerte que he escuchado en mi vida
- La Aemet pone en alerta a toda la Comunidad de Madrid este jueves y viernes: aviso amarillo por tormentas, lluvia y granizo
- La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
- Estos son los cantantes que actuarán en las Fiestas de Aluche 2026: conciertos gratuitos en el 50 aniversario del barrio
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado