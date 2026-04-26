Viajar contamina más de lo que crees: 662 kilos de CO₂ por persona en vacaciones, según la UAH

Todos estamos contando los días para coger las vacaciones de verano y disfrutar durante unas semanas de las playas o montañas de alguna parte del mundo. Ello -y todo lo que hacemos en el día a día-, aunque a veces no lo pensemos, contamina. Y una investigación de la Universidad de Alcalá (UAH) ha llegado a algunas conclusiones para, en la medida de lo posible, reducir la contaminación.

El transporte es la clave. En cada viaje emitimos 662 kilos de CO2 por persona, y la mitad de ello se debe al medio de transporte, con el avión como el que más perjudica al medioambiente. Además, destacan otras claves como evitar el consumo innecesario y sin cabeza. Y siguiendo algunos de sus consejos podemos seguir disfrutando... mientras cuidamos a nuestro planeta, la Tierra. Han sido tres años de investigación en la que han trabajado hasta cinco docentes de la UAH: Mario Burgui, Marta Rodríguez, María Jesús Such, Inmaculada Aguado y María Jesús Salado.

662 kilos de CO₂ emitimos los españoles durante las vacaciones

Todos los datos se han determinado haciendo la media de un total de 980 personas encuestadas, calculando las emisiones de gases de efecto invernadero sumando transporte, alojamiento, comida, compras y actividades. El promedio ronda los 662 kilos de CO₂ equivalente por viaje y casi la mitad procede del transporte, sobre todo del desplazamiento hasta el destino.

Lo que menos afecta el medioambiente es ir en tren

Una de las grandes conclusiones de la investigación es que lo que más contamina de nuestros viajes veraniegos es el transporte, y en especial el avión. El que menos lo hace es el tren, y por eso afirman que, en la medida de lo posible, "debemos priorizar destinos cercanos y evitar vuelos innecesarios, ya que hasta ahora no se han descarbonizado los desplazamientos en avión", nos explica Mario Burgui.

Por hacernos una idea, este es el consumo en la misma distancia según el medio de transporte. De Madrid a Huelva, que son 610 kilómetros de distancia:

Avión, 96,24 kg CO₂e

Coche, 84,6 kg CO₂e

Tren, 19,99 kg CO₂e

La diferencia es abismal entre tren y el resto, y por ello concluyen que es el medio más sostenible.

Misma diversión, pero con menos CO₂

Los investigadores aconsejan tener en cuenta varios aspectos. Cuando estamos de vacaciones, pensamos menos todo, pero si tenemos en cuenta algunos detalles lo seguiríamos pasando igual de bien... mientras no le hacemos tanto daño al medioambiente. Algunos de los consejos son: