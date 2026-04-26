El Alcalá sueña con estar en Primera Federación: hasta la Inteligencia Artificial le da posibilidades de ascender

Dos partidos. 180 minutos. Seis puntos en juego... y dos auténticas finales para alcanzar un sueño. Y la afición alcalaína no quiere despertar del mismo, anhela alcanzar la gloria en el que es ya uno de sus mejores momentos de la historia, con más de 100 años del club. Cinco victorias consecutivas y 21 puntos de los últimos 24 hacen soñar de lo lindo a toda una ciudad.

A solo un punto del Coria, equipo que marca el play-off, el Alcalá depende de sí mismo. Este domingo se enfrentará al Quintanar del Rey a domicilio -que se juega la permanencia- y en la última jornada, en la que parece que se decidirá todo, recibirá en El Val al Coria. Y los de Vivar Dorado no deben tenerlo miedo a esta última jornada, aunque sí respeto. El Alcalá es el segundo mejor local de su grupo (11 victorias, 3 empates y 2 derrotas), y el Coria el octavo 'mejor' visitante.

Y para lograr los buenos resultados que están consiguiendo los rojillos, la llegada de Kone, el delantero, ha sido clave. El costamarfileño llegó en el mercado de invierno procedente del Radnicki Nis serbio, y en solo 6 partidos ha marcado 9 goles. En Alcalá ya se le conoce como la pantera del gol.

La Inteligencia Artificial (IA) da un 40 % de posibilidades al Alcalá de jugar el play-off

La IA da muchas posibilidades de jugar el play-off a los chicos de Vivar Dorado, aunque está en la mano (y pies) de los jugadores. El Getafe B lo tiene prácticamente hecho. La quinta posición, ahora del Coria, se disputará entre ellos, Tenerife B y Alcalá. Los porcentajes son los siguientes:

Getafe B , tercer clasificado con 57 puntos. La IA le da un 98,5 % de posibilidades de jugar el play-off y entre un 30-35 % de ascender.

, tercer clasificado con 57 puntos. La IA le da un 98,5 % de posibilidades de jugar el play-off y entre un 30-35 % de ascender. Conquense , cuarto clasificado con 54 puntos. 90 % de disputar el play-off y entre un 20-25 % de subir.

, cuarto clasificado con 54 puntos. 90 % de disputar el play-off y entre un 20-25 % de subir. Coria , quinto clasificado con 51 puntos. 60 % de acceder al play-off, y entre 12-16 % de estar el año que viene en Primera Federación.

, quinto clasificado con 51 puntos. 60 % de acceder al play-off, y entre 12-16 % de estar el año que viene en Primera Federación. Tenerife B , sexto clasificado con 50 puntos. 45 % de play-off, 9-12 % de subir.

, sexto clasificado con 50 puntos. 45 % de play-off, 9-12 % de subir. Alcalá, séptimo clasificado también con 50 puntos. 40 % de play-off, y entre 8 y 10 % de ascender.

El Alcalá nunca ha logrado dos ascensos consecutivos

Con 102 años de historia, en caso de lograrlo, sería la primera ocasión en la que el club consigue dos ascensos consecutivos, después de ascender la temporada pasada de manera holgada a Segunda Federación. Lo más cerca que estuvo el club de la ciudad cervantina de la élite fue en la 2004/05, cuando jugó la promoción de ascenso a Segunda División.

Y la afición está haciendo más que nunca de jugador número 12. Y no solo en El Val, también fuera con muchos desplazados. Será clave que el estadio registre un llenazo frente al Coria, en el que será probablemente el duelo decisivo.

Pase lo que pase... la Copa ya está 'pagada'

Los cinco primeros de cada grupo de Segunda Federación se clasifican automática a la Copa del Rey. En el caso del Alcalá, ya tiene asegurada la séptima posición en liga y, al tener a dos filiales por delante, la plaza copera pasa hacia los que están por debajo, por lo que la temporada que viene volverán a disfrutar del torneo del KO en la ciudad. Y esto es una recompensa de la gran temporada que está realizando el equipo, que hasta solo hace unas semanas peleaba por la permanencia. Ahora se han ganado el derecho a seguir soñando.

La jugó esta temporada frente al Tenerife (0-4) pero no lo hacía desde la 11/12, cuando se enfrentó al Cádiz en el antiguo Carranza (3-1). Es la cuarta vez en su historia que la juega durante dos temporadas seguidas, y ha participado en 16 temporadas en la competición, con 46 partidos jugados: 15 victorias, 7 empates y 24 derrotas.