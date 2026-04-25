A 1.500 km de Turín, este pueblo de Madrid guarda su 'propia' Sábana Santa: el misterio de cómo llegó hasta allí

La Sábana Santa es, para muchos, el mayor tesoro que tiene el cristianismo. Es una tela de lino que, según la tradición cristiana, envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión. En ella aparece la imagen de un hombre con marcas que coinciden con las heridas descritas en la Pasión. Mide 4,47 metros de largo, 1,43 de ancho y se conserva en Turín (Italia). La respuesta a por qué una tela de este tamaño es porque por aquel entonces "se enterraba con este material tanto por debajo como por encima del cuerpo".

Pero, a pesar de los 1.441 kilómetros que separan a Turín -donde se encuentra la Sábana Santa original- con Alcalá, la ciudad complutense puede presumir de tener una copia muy similar a la original y con más de 400 años de antigüedad. En concreto está en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en el municipio de Torres de la Alameda, a tan solo 11 kilómetros de la ciudad complutense. Este municipio, además, está situado en la Diócesis de Alcalá.

¿Cómo llegó hasta aquí y cómo se hizo?

Esta copia es del 3 de mayo de 1620, y la teoría más aceptada es que "habría un fraile natural de Torres de la Alameda que fue confesor de la Reina, y que por ello recibió este regalo. Camino de su convento, en Cuenca, pasa por su pueblo y ahí la deja", nos cuenta Andrés Figueroa, feligrés de la parroquia donde se encuentra y conocedor de su historia. Otra opción que se baraja es que pudiese ser un regalo de los Duques de Saboya a señores del pueblo, de Torres de la Alameda.

"La de Torres de la Alameda es una de las copias más fieles que hay. Muy parecida tanto en el aspecto, en la tela, la realización, pero no es exactamente igual. Es una copia que hace un pintor a mano alzada al lado de la Sábana Santa original", afirma. Además, se conoce que estuvo directamente en contacto con la de Turín porque lo pone en un escrito en la propia copia de este municipio. Aunque, eso sí, se desconoce al autor.

Copia "prácticamente exacta" de la Sábana Santa original / CEDIDA

Uno de los aspectos que dan más misterio si cabe a esta copia es que estuvo muy cerca de arder durante la Guerra Civil. Pero se salvó de 'milagro'. "La tradición dice que la familia de un sacerdote la escondió durante la Guerra Civil enterrándola debajo de un contenedor. Pero este acabó ardiendo y sorprendentemente la sábana no sufrió daño alguno. En el 1990 es devuelta a la Iglesia", nos explica el experto.

En todo el planeta habrá "unas 100 copias, y en la Comunidad de Madrid hay cinco, siendo esta una de ellas". La más antigua de la región está en las Descalzas Reales y "seguramente es anterior a 1532".

Esta reliquia cercana a Alcalá se expone en la ermita de la Soledad cada jueves, viernes y sábados santos, y cada año van a venerarla "unas 400 personas". Se guarda enrollada en un arca que se construyó para evitar que sufriera hongos y ácaros, y su principal enemigo es la humedad.

Por otro lado, la sábana original, al ser de un material muy frágil y con el objetivo de conservarla, no se expone todos los años. Y la próxima se espera que sea en 2033, pero todavía no es oficial.