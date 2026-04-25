Ni masificado ni difícil: el Camino de Santiago que empieza en Alcalá y recorre la Sierra Norte

Durante este verano, serán muchos los alcalaínos que se animen a hacer el Camino de Santiago, una experiencia que cada año reúne a más peregrinos. Lo que muchos no se imaginan es que desde la Catedral Magistral de Alcalá de Henares parte uno de los emocionantes recorridos que se pueden hacer para llegar a la capital gallega.

Así es el Camino de Santiago Complutense, que empieza en Alcalá de Henares

Fundado en 2008 y con 600 credenciales entregadas el último año, el camino que empieza en Alcalá es una de las rutas más desconocidas, pero que rescata los valores más tradicionales de la peregrinación.

Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Complutense explican que: "es un recorrido con alma y esencia peregrina, una oportunidad para vivir la experiencia y disfrutar de la historia, el patrimonio natural y cultural de las poblaciones por las que pasa".

Peregrinos que han realizado el Camino de Satiago que empieza en Alcalá de Henares / Asociación Amigos del Camino de Santiago Complutense

Este camino tiene 8 etapas que hacen un total de 132 kilómetros. En concreto, son:

Etapa Alcalá de Henares - Fresno de Torote con 15,5 km. Etapa Fresno de Torote -Valdetorres de Jarama con 17 km. Etapa Valdetorres de Jarama - Torrelaguna con 20,5 km. EtapaTorrelaguna - Navalafuente con 16,1 km. Etapa Navalafuente - Miraflores de la Sierra con 9,5 km. Etapa Miraflores de la Sierra - Rascafría con 24 km. Etapa Rascafría - La Granja de San Ildefonso con 20,2 km. Etapa La Granja de San Ildefonso - Segovia con 14,1 km.

Parte de Alcalá de Henares hasta Segovia, allí enlaza con el Camino de Madrid que continúa hasta Galicia. Es atractivo porque es una combinación de vida urbana, campo y montaña, para disfrutar de todos los escenarios que puede regalar esta experiencia en un solo recorrido.

Aunque sea una ruta reciente, los orígenes del Camino Complutense son de mucho atrás. Bajo la dominación visigoda, los peregrinos veneraban a los Santos Justo y Pastor en Complutum y, a lo largo de la Edad Media, Alcalá fue un lugar de peregrinación y los caminantes continuaban hacia Santiago utilizando las viejas vías romanas que partían de la ciudad y atravesaban la sierra hacia Segovia. Ahora, desde la Catedral Magistral, se puede recrear.

El Camino de Santiago de Alcalá de Henares combina vida urbana, campo y montaña / Asociación Amigos del Camino de Santiago Complutense

Hay muchos factores que han provocado que no sea un recorrido muy conocido para llegar a Santiago. Un punto clave es que no cuenta con tantos alojamientos como otros más populares. Aunque tenga albergues y hoteles, muchos prefieren optar por alternativas con más servicios.

Tampoco es habitual encontrarte a otros peregrinos. Muchas personas quieren vivir la experiencia por el ambiente social que se genera, conociendo a nuevas personas y entablando relaciones de todo tipo. Eso provoca que se priorice esa situación y se elijan rutas donde lo puedes encontrar, aunque el Complutense es perfecto para tener un proceso de recogimiento.

Lo que sí es cierto es que el Camino de Santiago que comienza en Alcalá de Henares es una buena opción para iniciarse, si no estás acostumbrado a andar. Es un recorrido en su mayoría llano. Cuenta con subidas complicadas y pronunciadas, pero son pocas y no dificultan tu peregrinación.

El Camino de Santiago Complutense está de actualidad. La asociación 1 Millón de Árboles por el Cambio Climático – Alcalá Verde ha celebrado la inauguración del Punto Kilométrico 3 del Anillo Verde. Fue una jornada para rendir homenaje al impulsor del Camino de Santiago Complutense, Emilio Pacios Bisbal, que ahora estará representado en este importante punto.