Cortes de tráfico por las obras de mejora en la calle Colegios de Alcalá: estas son las tres líneas de autobús afectadas

Desde hoy, 24 de abril, y hasta el próximo 18 de mayo la calle Colegios permanecerá cerrada al tráfico debido a las obras que se están desarrollando en esta vía del Casco Histórico de Alcalá de Henares. Así lo ha comunicado el ayuntamiento, que enmarca esta actuación dentro de los trabajos de mejora y renovación urbana en una de las zonas más transitadas de la ciudad complutense.

El corte afectará tanto a vehículos privados como al transporte público, lo que obligará a reorganizar la movilidad en el entorno durante cerca de un mes. En este sentido, se han previsto desvíos alternativos para facilitar la circulación, así como modificaciones en las líneas de autobús afectadas.

La intervención se centra en la reparación en la calzada lo que hace necesario el cierre completo de la vía. Este tipo de actuaciones suelen implicar trabajos en redes de servicios básicos, pavimentación y adecuación del espacio urbano.

Las líneas 1A, 6 y 7 tendrán la misma configuración que en fin de semana

Las tres líneas de autobús urbano que hacen parada en la calle Colegios (1A, 6 y 7) tendrán la misma configuración que en fin de semana, con parada en el Paseo de Aguadores. Mientras que el acceso al parking de la Plaza de la Paloma estará por la calle Carmen Descalzo.

Durante este periodo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos y prestar atención a la señalización provisional habilitada en la zona.

Un año después, la vía vuelve a ser mejorada

Estos trabajos se dan después de que hace un año, el 1 de abril de 2025, el tramo de la calle comprendido entre la Glorieta de Aguadores y calle Santo Tomás de Aquino fuera cortado con motivo de las obras de peatonalización e implantación de zonas de bajas emisiones.

Una vía histórica y emblemática de la ciudad, conocida por concentrar varios centros educativos de renombre como el Antiguo Colegio de San Ciriaco y Santa Paula de Málaga, además de la actual facultad de Filosofía y Letras, entre otros.