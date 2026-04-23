Los vecinos de Alcalá se vuelcan con la visita de los Reyes por el Premio Cervantes "Es nuestro día grande"

Un año más, y ya van 50, Alcalá de Henares vive la emocionante entrega del Premio Cervantes, en el Día del Libro. Desde primera hora de la mañana, los vecinos de la ciudad y algunos visitantes curiosos llenaban sus calles, ansiosos por la visita de los Reyes de España. Felipe VI y la reina Letizia han sido recibidos con vítores y aplausos, acompañados por la alcaldesa Judith Piquet y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una jornada muy emocionante para los asistentes.

Así ha sido la llegada de los Reyes a Alcalá de Henares

"Nuestro día grande", así ha definido Manoli, vecina de toda la vida de Alcalá de Henares, la entrega del Premio Cervantes en la ciudad. Prueba de ello, son todos los vecinos y visitantes que llevaban esperando durante horas la llegada de los Reyes de España en los accesos a la Plaza de San Diego, que acoge al Paraninfo de la Universidad de Alcalá donde se celebra este evento tan especial.

La mayoría de los alcalaínos que se han acercado al evento aseguran que vienen todos los años. Es el caso de Francisco, un vecino que dice que lleva viniendo desde el primer año: "Con el rey Juan Carlos, con Felipe... desde el primer Premio Cervantes estoy aquí, es un momento muy emocionante". Le acompaña su amigo Luis, otra tradición edición tras edición, y esperaban poder saludar a sus majestades un año más.

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 23/04/2026.- El escritor mexicano Gonzalo Celorio tras recibir el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, en un acto presidido por los Reyes, este jueves en el Paraninfo de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares. EFE/Ballesteros/POOL / Ballesteros / EFE

Paqui es otra vecina de Alcalá de Henares que cada año está presente en la llegada de los Reyes. Incluso, se ha llegado a emocionar con el recibimiento a Felipe VI y Letizia, escuchando el himno de España: "Se me pone la piel de gallina", explica acompañada de su hija, quien también es una fiel seguidora de esta cita.

Para los alcalaínos, es muy especial tener un día dedicado a la cultura tan importante: "Solo se habla de literatura, se dejan atrás las polémicas de la política y solo se habla de libros". Aseguran que son muy aficionados a la lectura y que creciendo en una ciudad como Alcalá es casi una tarea obligatoria.

Los seguidores de Premio Cervantes que se han acercado a la UAH dicen estar muy "orgullosos y emocionados" de acoger esta cita cada año, además de ser la cuna de Cervantes: "El nombre de nuestra ciudad está en la historia para siempre, eso no lo pueden borrar, es tarea nuestra seguir apoyando este arte", cuenta Inés.

Son muchos los vecinos que no han querido perderse este evento, sin importar su origen o edad. Prueba de ello es que algunos alumnos del Colegio Escolapios se han saltado una de sus clases para presenciar la llegada de los reyes: "Por el rey Felipe VI nuestra profesora seguro que nos lo perdona, ya lo ha hecho otros años".

Este 2026, hay una queja extendida entre los asistentes. Explican que otros años han podido estar más cerca de las autoridades invitadas al evento. Se lamentaban de no poder ver con claridad todo lo que estaba sucediendo.

Los reyes han pasado al acto, saludando a los seguidores que se encontraban a la puerta. Los vecinos les han aplaudido con fuerza y gritos de "Viva el rey".