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Más del 95% completada

Alcalá "estrena" su Plaza de Cervantes casi completa: así está a falta de dos actuaciones

La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares estrena nueva imagen con mejoras en accesibilidad, zonas verdes y mobiliario

Así luce la Plaza Cervantes de Alcalá, una vez completada más del 95% de las obras de mejora, mantenimiento y rehabilitación

Así luce la Plaza Cervantes de Alcalá, una vez completada más del 95% de las obras de mejora, mantenimiento y rehabilitación / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

María Saiz

María Saiz

Coincidiendo con el 23 de abril, un día especialmente simbólico en Alcalá de Henares, la Plaza de Cervantes -emblema de la ciudad- vuelve a mostrar su mejor versión. El ayuntamiento ha anunciado la recepción de más del 95% de las obras de mejora, mantenimiento y rehabilitación de este enclave del municipio.

El proyecto -financiado con 2,2 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation procedentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- ha supuesto la renovación integral del espacio, con mejoras en infraestructuras, accesibilidad, zonas verdes y mobiliario urbano. Las actuaciones contemplan la modernización de la red eléctrica y de saneamiento, con nuevas canalizaciones y acometidas que mejorarán la eficiencia del servicio, reduciendo al mínimo las tomas visibles de la superficie.

El proyecto ha supuesto la renovación integral del espacio, con mejoras en infraestructuras, accesibilidad, zonas verdes y mobiliario urbano

El proyecto ha supuesto la renovación integral del espacio, con mejoras en infraestructuras, accesibilidad, zonas verdes y mobiliario urbano / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Un 'lavado de cara' que comenzó hace ya un año y en el que también se ha renovado la pavimentación de la plaza, con materiales acordes a la identidad histórica del entorno e incorporando elementos direccionales para facilitar la movilidad de personas con discapacidad.

La firma de Cervantes, la gran incorporación

La iluminación de la plaza también se ha renovado con criterios de eficiencia energética, sustituyendo y reubicando luminarias para mejorar la iluminación y reducir el consumo. Y, entre los nuevos elementos distintivos se encuentran la instalación del nombre de Alcalá de Henares en grandes letras de acero pulido y la firma de Cervantes en bronce en el pavimento frente a su estatua.

Dentro de la renovación de la Plaza Cervantes, se ha añadido la firma de Miguel de Cervantes frente a su estatua

Dentro de la renovación de la Plaza Cervantes, se ha añadido la firma de Miguel de Cervantes frente a su estatua / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Además, se han incrementado las zonas verdes y zonas ajardinadas, acompañadas de más bancos y fuentes accesibles. En este sentido, se ha creado una nueva zona verde en el norte de la plaza y, en lo que respecta a los bancos, se mantienen los existentes en la zona central. Mientras que en las zonas norte y sur se han introducido nuevos bancos corridos similares a los ya presentes. Asimismo, el enclave suma dos nuevas fuentes accesibles en los paseos laterales.

Dos actuaciones pendientes para terminar las obras

La alcaldesa Judith Piquet, presente también esta mañana en la celebración del Premio Cervantes, se ha mostrado muy "satisfecha" con la actuación realizada, con el pavimento renovado, las nuevas plantaciones florales, o las letras que harán las veces de photocall, o la rúbrica de Cervantes a los pies de su estatua, y ha deseado que “los vecinos puedan disfrutar de uno de los principales emblemas de nuestra ciudad”.

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Por su parte, el concejal de Patrimonio Histórico, Vicente Pérez, ha explicado que actualmente quedan pendientes dos actuaciones: “la rehabilitación del refugio antiaéreo, que debido a las intensas lluvias ha ralentizado los trabajos, y una intervención puntual en los aseos públicos situados bajo el Quiosco de la Música para garantizar su plena operatividad y sean accesibles”.

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