Medidas tras la avería que dejo a Alcalá 24 horas sin agua: se renovará el "tramo más castigado"

Hace una semana se registró una incidencia en Yunqueras del Henares. Una avería, sin precedentes, que provocó el corte del suministro de agua en los 44 municipios que abastece la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, entre ellos Alcalá de Henares. La ciudad cervantina fue de las últimas poblaciones en recuperar el servicio de agua, ya que hasta el jueves 16 de abril no se normalizó el suministro, aunque en determinados barrios, sobre todos los más altos, se tardó unas horas más.

Ahora, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado una inversión de 2,48 millones de euros para renovar 1,8 kilómetros de la conducción de agua a su paso por Marchamalo, en la provincia de Guadalajara. Se trata de una obra que, en palabras del vicepresidente de la entidad, Juan Carlos Martín, es uno de los tramos "más castigados". Dada la situación vivida, se ha acordado "dar celeridad" a esta intervención, en la que se duplicará el diámetro de la tubería, ya que puede ser un punto que actúe como embudo. Así, en este tramo en concreto, se pasará de 0,5 a 1,2 metros de diámetro.

Nuevo protocolo de actuación

Martín ha recalcado que "hay muchísimas incidencias que se reparan y nadie se entera, pero cuando haya una que creamos que es importante, se activará un protocolo que se llevará a finales de este mes a la Junta de Gobierno", pero en el caso de "alguna que creamos importante", se activará un protocolo. El director técnico informará directamente al vicepresidente y a la presidenta, quienes se encargarán de trasladar la información a los representantes de los ayuntamientos mancomunados y/o de los municipios afectados.

También se ha hecho hincapié en las labores de mantenimiento, inespección y reparación de la red. La MAS mantiene un nivel reducido de pérdidas en la red, por debajo del 3%. El rendimiento de la red se situó en un 3,11% de pérdidas en 2023, un 3,7% en 2024 y un 2,76% en 2025. Martín ha subrayado que “con este conjunto de medidas se da un paso más para mejorar la comunicación, la prevención y la resiliencia del sistema ante situaciones excepcionales”.

1.700 litros de agua por segundo

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe se consituyó hace 55 años. Transporta más de 1700 litros de agua por segundo a una presión muy alta que "con los años van generando un desgaste", explican fuentes de la MAS a este periódico. Las incidencias que "hemos tenido no se habían dado hasta ahora, tuvo lugar en la primera conducción, y la posterior incidencia en una válvula en la segunda conducción que había aumentado su caudal para compensar hasta la reparación de la primera". De ahí, de la "necesidad extraordinaria del corte del abastecimiento" durante unas horas hasta el arreglo de la válvula en la segunda conducción.

La presa de Beleña, la encargada de suministrar agua, está en la provincia de Guadalajara, específicamente en el cauce del río Sorbe. Se encuentra situada entre los términos municipales de Muriel y Beleña de Sorbe (pedanía de Cogolludo), dentro de la cuenca hidrográfica del Tajo.

Desde la presa se transporta el agua hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), ubicada en Mohernando. Una vez realizado el proceso de potabilización cumpliendo con todos los controles de calidad, se lleva el agua en alta en las conducciones hasta los depósitos municipales de las 13 localidades mancomunadas y las dos mancomunidades abastecidas, Campiña Baja y La Muela, sumando un total de 44 municipios.