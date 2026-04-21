Un enfrentamiento entre bandas podría estar detrás del apuñalamiento a un menor en Alcalá de Henares

Según fuentes policiales, los primeros indicios del apuñalamiento a un menor de 15 años en el centro comercial Alcalá Magna de la ciudad complutense apuntan a una posible relación con una dinámica previa de confrontación entre grupos juveniles, con provocaciones detectadas en redes sociales en fechas anteriores. La unidad de bandas juveniles Policía Local llevaba meses trabajando en la detección y análisis de estas señales en entorno digital, en fase de desarrollo progresivo, con el objetivo de anticipar situaciones de riesgo y prevenir agresiones.

Los agentes también la posible implicación de individuos o grupos desplazados desde otras localidades del Corredor del Henares. Como explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la presencia de grupos juveniles en Alcalá es "limitada y se encuentra bajo seguimiento operativo, siendo el principal factor de riesgo la llegada de elementos externos, lo que incrementa la complejidad preventiva".

Los hechos ocurridos en Alcalá de Henares se encuentran bajo investigación por parte de la Policía Nacional.

El autor confesó el apuñalamiento

La Policía Nacional detuvo a un joven de 20 años que acudió de madrugada a la comisaría de Torrejón de Ardoz para confesar que, horas antes, había apuñalado al menor de 15 años. Los hechos ocurrieron hacia las 20:30 del domingo en un recinto comercial de la calle Dulcinea. Según las primeras investigaciones, tres individuos persiguieron a la víctima y, tras alcanzarla, le propinaron varios golpes y le asestaron tres puñaladas con arma blanca.

El herido, un menor de 15 años de origen peruano, sufrió lesiones en el glúteo y la espalda. Fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital Gregorio Marañón. Tras la agresión, los tres presuntos implicados huyeron por calles cercanas.

Horas después, uno de ellos se presentó voluntariamente en dependencias policiales, donde reconoció su participación en los hechos. El joven pertenecería presuntamente a la banda los Trinitarios -un grupo que nació en la década de los 80 en las cárceles de Nueva York- ha sido detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. La investigación continúa abierta para localizar a los otros implicados.