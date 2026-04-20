SUCESO
Un joven apuñala a un menor en un centro comercial de Alcalá de Henares y se confiesa en comisaría
Los hechos ocurrieron el domingo por la noche en un centro comercial de Alcalá de Henares, donde un joven hirió a otro con un arma blanca
La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años que acudió de madrugada a la comisaría de Torrejón de Ardoz para confesar que horas antes había apuñalado hasta en tres ocasiones a un menor en un centro comercial de Alcalá de Henares.
Los hechos ocurrieron hacia las 20:30 del domingo, en un recinto comercial de la calle Dulcinea. Según las primeras investigaciones, tres individuos persiguieron a la víctima y, tras alcanzarla, le propinaron varios golpes y le asestaron tres puñaladas con arma blanca, tal y como ha publicado ABC.
Lesiones en glúteo y espalda
El herido, un menor de 15 años de origen peruano, sufrió lesiones en el glúteo y la espalda. Fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital Gregorio Marañón. Tras la agresión, los tres presuntos implicados huyeron por calles cercanas. Sin embargo, horas después uno de ellos se presentó voluntariamente en dependencias policiales, donde reconoció su participación en los hechos.
El joven, de nacionalidad española, ha sido detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. La investigación continúa abierta para localizar a los otros implicados en este suceso en la ciudad complutense.
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