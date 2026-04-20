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Investidura de Carmelo García como nuevo rector de la UAH, en directo: sigue el acto minuto a minuto

Carmelo García, al frente de la UAH hasta 2032

Carmelo García, al frente de la UAH hasta 2032 / CEDIDA

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Alcalá de Henares

En un acto presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el nuevo rector de la UAH Carmelo García ha tomado posesión de su cargo.

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