La tradición aragonesa se vive en Alcalá de Henares: Así celebrará la Casa Aragón San Jorge

El 23 de abril es una de las fechas más simbólicas en España. A nivel nacional, se conmemora el Día del Libro, una jornada estrechamente ligada a Miguel de Cervantes y a su fallecimiento, con Alcalá de Henares como escenario destacado por ser su ciudad natal. Sin embargo, en otras comunidades autónomas la jornada adquiere un significado distinto con la celebración de San Jorge.

En comunidades como Aragón y Cataluña, esta fecha está profundamente arraigada en la tradición. Mientras que en Cataluña el día de Sant Jordi se ha popularizado por el intercambio de libros y rosas, en Aragón se trata de su festividad oficial, en honor a San Jorge, patrón de la comunidad. La figura de San Jorge está rodeada de una narrativa legendaria que también conecta con la tradición catalana: la del caballero que vence a un dragón para salvar a una princesa y a su pueblo. En el caso aragonés, esta historia se vincula además con la tradición histórica que sitúa su intervención en la Batalla de Alcoraz en 1096, junto al rey Pedro I.

Una festividad y tradición que mantienen los aragoneses de la comunidad y los que viven fuera de ella. Para volver a sus raíces, la Casa de Aragón de Alcalá Henares celebrará a partir de este sábado 18 de abril una serie de eventos que se alargarán durante una semana hasta el 25 de abril.

Así celebrará la Casa de Aragón de Alcalá de Henares San Jorge

Este sábado dará el pistoletazo de salida con el pregón de Fiestas, a cargo de los expresidentes de la Casa de Aragón del Henares, Alberto López; Mª Belén Felices y Matías Rubio, a las 12:00 horas en el Salón de Actos Capuchinos, ubicado en la calle De Santiago, 20. Nada más terminar el acto, tendrá lugar a las 14:30 horas la comida de alforja y campeonatos de cartas y PlayStation en la Casa de Aragón del Henares (calle Alalpardo, s/n).

Bailes de la Jota Aragonesa / Casa de Aragón de Alcalá de Henares

De cara al siguiente fin de semana, el viernes 24 se celebrará a partir de las 18:30 un festival de Jota Aragonesa. Para este evento se acercarán a la ciudad complutense las Casas de Aragón de Tres Cantos y Madrid, que junto a la alcalaína se darán cita en el Auditorio Paco de Lucía.

Como broche final, el sábado 25 de abril se celebrará una misa aragonesa a las 11:00 horas en la parroquia de Santa María la Mayor, poniendo así el cierre a una semana dedicada a mantener vivas las tradiciones de Aragón fuera de su territorio.