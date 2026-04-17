Alcalá de Henares se transforma en la Roma Antigua con Complutum Renacida 2026: gladiadores, recreaciones históricas y mucho más

Vuelve uno de los eventos más especiales y esperados por los vecinos y visitantes de Alcalá de Henares. Complutum Renacida 2026 volverá a convertir a la ciudad en la Roma antigua, transformando sus calles en espacios históricos. Se podrá disfrutar de desfiles, gladiadores y otras actividades culturales durante todo un fin de semana.

Así será Complutum Renacida 2026 en Alcalá de Henares

Durante cuatro días, Alcalá de Henares volverá a ser la antigua Complutum. Para poder regresar a esta época en pleno 2026, habrá una programación extensa en la que se combina recreaciones históricas, divulgación patrimonial local y el espectáculo más emocionante para todos los públicos.

Será en una fecha muy especial, el puente de mayo, del 30 de abril al 3 de mayo. Así, visitantes de fuera de la ciudad que quieran vivir este despliegue, podrán aprovechar los días libres para desplazarse a la localidad de la Comunidad de Madrid.

Complutum Renacida 2026 se va a desarrollar en dos escenarios principales. El punto de actividad más importante del evento será el yacimiento arqueológico. Durante estos cuatro días, se convertirá en el epicentro del Campamento Romano, donde se recreará la vida militar y civil del Imperio.

Las mejores imágenes de Complutum Renacida / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El 2 de mayo será la jornada central de la actividad en el Campamento Romano. Empezará con el desfile, de 11:30 a 12:00, continuar con recreaciones históricas, espectáculos con rituales u otras interpretaciones y terminará con rituales como las 'Lemuria' (22:00) o la escena 'El último conjuro' hasta las 23:30. También habrá espacio para actividades divulgativas, como 'Al vino vino y al pan… vino' o 'Portus, comercio y sociedad', con actividades sobre caza, aristócratas o astrología.

El 3 de mayo terminan los talleres familiares en el Antiquarium, visitas guiadas con investigadores al yacimiento y actividades participativas sobre arquitectura, arte y vida cotidiana en la antigua Roma.

Por otro lado, en el entorno de las Murallas se podrá pasear y admirar el Mercado Romano. En este punto encontrarás con puestos de artesanía para adquirir algún recuerdo, tabernas para tomar algo y poder pasar todo el día en Alcalá de Henares, música y animación callejera, para entrar por completo en el ambiente de la Roma antigua. Esta parte del recorrido estará disponible los cuatro días que dura el evento.

Mientras que la entrada al Mercado Romano es gratuita, para disfrutar del Campamento Romano será de 13 euros. En la web de Complutum Renacida ya se pueden adquirir.

Este proyecto es una propuesta de la Concejalía de Turismo, junto con Patrimonio Histórico y Cultura, y con el apoyo del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá.