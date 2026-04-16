Falso aviso de agua contaminada en Alcalá: el suministro se normaliza y es apto para el consumo

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado a la ciudadanía de que es falso el aviso difundido en las últimas horas sobre una supuesta contaminación del agua. Las autoridades han recalcado que el suministro es completamente seguro y apto para el consumo humano, y han pedido a la población que consulte únicamente los canales oficiales para evitar la propagación de bulos.

En este sentido, el gerente de Aguas de Alcalá, Antonio García del Pino, ha confirmado que la ciudad ha recuperado prácticamente la normalidad en el suministro tras completarse con éxito la recarga total de la red de abastecimiento.

Durante la jornada de ayer, los servicios técnicos llevaron a cabo la carga progresiva de los más de 500 kilómetros de red municipal. Se trató de una operación controlada que se desarrolló sin incidencias destacables y teniendo en cuenta las diferencias de altitud entre zonas de la ciudad, que van desde los 610 metros en Espartales Norte hasta los 580 metros en Nuevo Alcalá. Este desnivel permitió realizar la recarga por gravedad, reduciendo riesgos de averías.

Raquel Serrano

Un equipo de seis operarios trabajó de forma intensiva en tareas de revisión de hidrantes, purga de aire en la red y comprobación del funcionamiento de las ventosas. A las 21:00 horas, la red quedó completamente cargada.

A primera hora de la mañana de hoy, los técnicos han verificado las presiones en distintos puntos del municipio, registrando valores de entre 2 y 4 bares según la altura de cada zona. Ante el aumento progresivo del consumo, se ha activado el sistema de bombeo para reforzar la presión y garantizar un suministro estable en todos los barrios.

García del Pino ha señalado que “la práctica totalidad de la ciudad dispone ya de suministro con normalidad”, aunque los equipos técnicos continuarán durante todo el día supervisando las zonas más sensibles para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Raquel Serrano

Asimismo, el gerente ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población y ha confirmado que el agua “es perfectamente apta para el consumo humano”, tras haberse realizado los análisis correspondientes que verifican el cumplimiento de todos los parámetros sanitarios.

El ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un servicio de atención para incidencias puntuales relacionadas con el restablecimiento del suministro. Los afectados pueden contactar a través del teléfono 900 810 974 o del correo electrónico aguasdealcala@aguasdealcala.es.