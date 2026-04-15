SEGUNDO DÍA SIN AGUA
La Universidad de Alcalá suspende las clases por el corte de agua: consulta aquí si tu factultad está afectada
La falta de agua está afectando a toda la ciudad cervantina, que intenta poco a poco volver a la normalidad mientras varios distritos de la ciudad siguen sin tener acceso a agua
Alcalá de Henares ha amanecido en este miércoles con su segundo día sin suministro de agua. Una avería en el canal de Yunquera de Henares, en Guadalajara, ha afectado a 44 municipios del Corredor del Henares y la ciudad complutense se ha llevado la peor parte.
Algunos distritos de la ciudad siguen afectados, y la Universidad de Alcalá, con gran actividad, también se ha visto perjudicada y durante esta mañana ha ido anunciado las clases que se han suspendido y edificios cerrados debido a toda la problemática.
Qué se ha suspendido y qué se retoma en la Universidad de Alcalá
Como nos indican desde la propia institución educativa:
- El edificio de la Escuela Politécnica Superior permanecerá cerrado el resto del día.
- Las clases quedan definitivamente suspendidas en el edificio de Enfermería y Fisioterapia, aunque sí es posible acceder al mismo.
- En los edificios de Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística continúa desarrollándose la actividad con normalidad, salvo que las circunstancias cambien y obliguen a tomar nuevas decisiones al respecto.
Todo ello después de que se hayan visto obligados en esta mañana a suspender todas las clases de las primeras horas en los edificios de Escuela Politécnica Superior, Enfermería y Fisioterapia, Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística. Algunos de estos espacios continuarán cerrados el resto del día, y desde la UAH y La CRónica de Alcalá seguiremos informando cada minuto a todos los estudiantes y vecinos.
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