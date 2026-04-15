La Universidad de Alcalá suspende las clases por el corte de agua: consulta aquí si tu factultad está afectada

Alcalá de Henares ha amanecido en este miércoles con su segundo día sin suministro de agua. Una avería en el canal de Yunquera de Henares, en Guadalajara, ha afectado a 44 municipios del Corredor del Henares y la ciudad complutense se ha llevado la peor parte.

Algunos distritos de la ciudad siguen afectados, y la Universidad de Alcalá, con gran actividad, también se ha visto perjudicada y durante esta mañana ha ido anunciado las clases que se han suspendido y edificios cerrados debido a toda la problemática.

Raquel Serrano

Qué se ha suspendido y qué se retoma en la Universidad de Alcalá

Como nos indican desde la propia institución educativa:

El edificio de la Escuela Politécnica Superior permanecerá cerrado el resto del día.

permanecerá el resto del día. Las clases quedan definitivamente suspendidas en el edificio de Enfermería y Fisioterapia , aunque sí es posible acceder al mismo.

en el , aunque sí es posible acceder al mismo. En los edificios de Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística continúa desarrollándose la actividad con normalidad, salvo que las circunstancias cambien y obliguen a tomar nuevas decisiones al respecto.

Todo ello después de que se hayan visto obligados en esta mañana a suspender todas las clases de las primeras horas en los edificios de Escuela Politécnica Superior, Enfermería y Fisioterapia, Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística. Algunos de estos espacios continuarán cerrados el resto del día, y desde la UAH y La CRónica de Alcalá seguiremos informando cada minuto a todos los estudiantes y vecinos.