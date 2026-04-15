AVERÍA
Los barrios de Alcalá de Henares que todavía no han recuperado el suministro de agua 24 horas después
Tras la interrupción del suministro en Alcalá de Henares, la red municipal ya funciona con normalidad en zonas bajas y medias, como Reyes Católicos o El Val, pero persisten dificultades en áreas altas
Casi 24 horas después de la interrupción del suministro de agua, Alcalá de Henares comienza a recuperar "poco a poco" la normalidad. Aunque no es igual en todos los barrios de la ciudad. El gerente de Aguas de Alcalá, Antonio García del Pino, explica que la red municipal funciona con normalidad en todas las zonas situadas en cotas bajas y medias, donde el agua ya llega con regularidad a la acometida general. Entre ellas se encuentran Reyes Católicos, Rinconada, Nueva Rinconada, Nuevo Alcalá, Gran Canal (barrio Venecia), Lope de Figueroa, Juan de Austria y El Val, así como las zonas de viviendas unifamiliares en calles como Zaragoza o Cuenca.
A esta recuperación se suma también todo el casco histórico, Paseo de la Estación, Eras de San Isidro y los polígonos industriales del entorno de Camino de la Esgaravita, donde el suministro está ya plenamente operativo. Además, La Garena se encuentra en fase muy avanzada de normalización, con incidencias puntuales en proceso de resolución.
Los barrios que continúan sin agua en Alcalá
Las únicas dificultades se concentran en estos momentos en las zonas más elevadas del municipio. En concreto, persisten problemas en El Ensanche (incluida Avenida de la Alcarria), la zona de San Ignacio de Loyola, calles como Paracuellos o Santos de la Humosa, y especialmente en Espartales Norte y Ciudad 10, donde todavía no ha llegado el agua con normalidad.
Según ha detallado el responsable técnico, estas áreas se sitúan en cotas de hasta 610 metros de altitud, frente a los aproximadamente 580 metros de otras zonas como Nuevo Alcalá, lo que obliga a un llenado progresivo de la red para garantizar la presión adecuada. Este proceso se ve además condicionado por el abastecimiento simultáneo de los polígonos industriales de las carreteras de Daganzo y Ajalvir, cuyos depósitos también se están llenando en paralelo.
Si no se producen nuevas incidencias, "la previsión es que el suministro quede restablecido en las zonas críticas en un plazo aproximado de tres a cuatro horas, lo que permitiría completar la normalización del servicio en toda la ciudad". Los trabajos se están desarrollando mediante un proceso técnico controlado, que incluye la expulsión del aire acumulado en las tuberías a través de hidrantes y ventosas, adelantando estas operaciones antes de la llegada del agua y cerrando los puntos de purga conforme la red se va llenando.
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