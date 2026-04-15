Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el suministro hasta el jueves

Así están viviendo los vecinos de Alcalá de Henares el corte de suministro de agua

Alcalá de Henares amanece en su segundo día sin suministro de agua. La incidencia registrada en el sistema general de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbes, ubicada en la provincia de Guadalajara, y que quedó resuelta en la mañana del martes, sigue pasando factura a la ciudad complutense.

Pese a que no sale ni una gota de los grifos en numerosos puntos, la vida no se detiene en el tercer municipio más poblado de la Comunidad de Madrid. Desde hace más se 18 horas, muchos vecinos dependen de camiones cisterna para tareas básicas como asearse o cocinar.

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