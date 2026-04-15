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CASI 24 HORAS DESPUÉS
Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el suministro hasta el jueves
Una incidencia adicional en Marchamalo en la tarde de ayer martes obligó a reducir el caudal durante varias horas, retrasando aún más la recuperación
"Las zonas más altas pueden tardar más en recuperar la presión"
La Universidad de Alcalá suspende las clases por el corte de agua
Los camiones cisterna volverán a Alcalá de Henares para abastercer de agua a los vecinos
"Para guisar nos apañamos, lo peor es la cisterna"
Así están viviendo los vecinos de Alcalá de Henares el corte de suministro de agua
Las zonas más altas de Alcalá de Henares serán las últimas en recuperar el suministro de agua
Algunos barrios de Alcalá de Henares, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, siguen este miércoles sin agua. Según explican fuentes municipales a La CRónica de Alcalá, "aunque la avería principal de la red ya está reparada, el sistema necesita tiempo para recuperar su funcionamiento normal".
"Las zonas más altas pueden tardar más en recuperar la presión"
Antonio García del Pino, gerente de Aguas de Alcalá, explica que la avería principal ya está reparada, pero una incidencia en Marchamalo ayer tarde retraso la normalización del caudal y ralentizó la recuperación. El sistema se está llenando de forma progresiva para evitar nuevas roturas y el "caudal ya está aumentando en 696 l/s y el agua irá llegando de forma gradual a todos los hogares". García del Pino asegura que "as zonas más altas pueden tardar más en recuperar la presión".
Juan Luis Martín
La Universidad de Alcalá suspende las clases por el corte de agua
- El edificio de la Escuela Politécnica Superior permanecerá cerrado el resto del día.
- Las clases quedan definitivamente suspendidas en el edificio de Enfermería y Fisioterapia, aunque sí es posible acceder al mismo.
- En los edificios de Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística continúa desarrollándose la actividad con normalidad, salvo que las circunstancias cambien y obliguen a tomar nuevas decisiones al respecto.
Los camiones cisterna volverán a Alcalá de Henares para abastercer de agua a los vecinos
Tras activarse el dispositivo de emergencia, Alcalá de Henares puso a disposición de sus vecinos camiones cisterna para abastecer de agua. Fuentes municipales confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que este miércoles volverán a las calles de la localidad por la falta de suministro en algunas zonas. Los vecinos deberán acudir con envases propios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios municipales para garantizar un reparto ordenado y eficaz.
"Para guisar nos apañamos, lo peor es la cisterna"
Casi 24 horas después de la interrupción del suministro de agua en Alcalá de Henares, una vecina nos cuenta que para cocinar "nos estamos apañando con botellas de agua, aunque lo peor es la cisterna". Aunque la avería en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe ya está solucionada, los dsitritos de la ciudad irán recuperando "poco a poco", aseguran desde el consistorio, el abastecimiento de agua. "Las zonas más altas de Alclaá de Henares serán las últimas en recuperar el agua y podrían tener que esperar hasta mañana jueves".
Así están viviendo los vecinos de Alcalá de Henares el corte de suministro de agua
Alcalá de Henares amanece en su segundo día sin suministro de agua. La incidencia registrada en el sistema general de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbes, ubicada en la provincia de Guadalajara, y que quedó resuelta en la mañana del martes, sigue pasando factura a la ciudad complutense.
Pese a que no sale ni una gota de los grifos en numerosos puntos, la vida no se detiene en el tercer municipio más poblado de la Comunidad de Madrid. Desde hace más se 18 horas, muchos vecinos dependen de camiones cisterna para tareas básicas como asearse o cocinar.
Las zonas más altas de Alcalá de Henares serán las últimas en recuperar el suministro de agua
La red se está llenando de forma progresiva: primero conducciones, después depósitos y finalmente los domicilios. De ahí, explican desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que algunas zonas de la ciudad complutense sigan, casi 24 horas después, sin suministro de agua en sus casas. Y es que, aunque la avería principal detectada este martes ya ha sido reparada, una incidencia adicional en Marchamalo en la tarde de ayer obligó a reducir el caudal durante varias horas, "retrasando aún más la recuperación". Se espera que el suministro quede prácticamente normalizado en las próximas horas, aunque "en algunas zonas concretas, especialmente las más altas, la normalización completa puede demorarse hasta mañana jueves".
Reparto de agua en los camiones cisterna en Alcalá de Henares
La avería se ha localizado en una válvula de la red general en Yunquera de Henares
Según la información trasladada por los técnicos, la avería se ha localizado en una válvula de la red general en Yunquera de Henares. Durante la intervención, y tras la retirada de los elementos de fijación, el agua ha continuado saliendo de forma constante, lo que está dificultando significativamente tanto la extracción de la pieza dañada como la instalación de la nueva válvula.
El Hospital Príncipe de Asturias no se ha visto afectado por el corte de agua
Como nos explican fuentes del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, "no se ha visto afectada la actividad asistencial ni del Hospital Principe de Asturias ni del Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento Francisco Díaz, ya que se dispone de reservas de agua en ambos centros".
Las medidas que se han adoptado en Alcalá por el corte de agua
Refuerzo de suministro mediante cisternas
• Disponibilidad de 6 cisternas y 4 cabezas tractoras, con capacidad de actuación simultánea de 4 unidades.
• Cada cisterna dispone de una capacidad aproximada de 15 m³.
• Las cisternas, facilitadas por el Canal de Isabel II, se ubicarán en las juntas municipales de distrito de los distritos II, III y IV, desde donde se realizará el suministro.
• Para recoger agua de las cisternas será necesario acudir con envases propios.
• Se ruega a los ciudadanos no acudir a las juntas de distrito hasta que se comunique la llegada de los camiones cisterna.
Distribución de agua embotellada
• Envío de un camión con 10 palés de garrafas (80 unidades de 5 litros por palé).
• Refuerzo con dos furgonetas adicionales, con un total de 6 palés (3 palés cada una).
• El Distrito I se abastecerá mediante agua embotellada, organizándose el reparto desde su junta municipal.
Prioridades de suministro
• Se priorizará el abastecimiento a centros sanitarios, residencias, centros educativos y escuelas infantiles.
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