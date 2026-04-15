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Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el suministro hasta el jueves

Una incidencia adicional en Marchamalo en la tarde de ayer martes obligó a reducir el caudal durante varias horas, retrasando aún más la recuperación

Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el servicio hasta el jueves

Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el servicio hasta el jueves

Raquel Serrano

EPE

EPE

Alcalá de Henares

Algunos barrios de Alcalá de Henares, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, siguen este miércoles sin agua. Según explican fuentes municipales a La CRónica de Alcalá, "aunque la avería principal de la red ya está reparada, el sistema necesita tiempo para recuperar su funcionamiento normal".

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El gerente de aguas de Alcalá de Henares explica por qué no ha vuelto aún el agua

El gerente de aguas de Alcalá de Henares explica por qué no ha vuelto aún el agua

Raquel Serrano

"Las zonas más altas pueden tardar más en recuperar la presión"

Antonio García del Pino, gerente de Aguas de Alcalá, explica que la avería principal ya está reparada, pero una incidencia en Marchamalo ayer tarde retraso la normalización del caudal y ralentizó la recuperación. El sistema se está llenando de forma progresiva para evitar nuevas roturas y el "caudal ya está aumentando en 696 l/s y el agua irá llegando de forma gradual a todos los hogares". García del Pino asegura que "as zonas más altas pueden tardar más en recuperar la presión".

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

La Universidad de Alcalá suspende las clases por el corte de agua

  • El edificio de la Escuela Politécnica Superior permanecerá cerrado el resto del día.
  • Las clases quedan definitivamente suspendidas en el edificio de Enfermería y Fisioterapia, aunque sí es posible acceder al mismo.
  • En los edificios de Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística continúa desarrollándose la actividad con normalidad, salvo que las circunstancias cambien y obliguen a tomar nuevas decisiones al respecto.

(CONSULTA AQUÍ SI TU FACULTAD ESTÁ AFECTADA)

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Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el servicio hasta el jueves

Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el servicio hasta el jueves

Los camiones cisterna volverán a Alcalá de Henares para abastercer de agua a los vecinos

Tras activarse el dispositivo de emergencia, Alcalá de Henares puso a disposición de sus vecinos camiones cisterna para abastecer de agua. Fuentes municipales confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que este miércoles volverán a las calles de la localidad por la falta de suministro en algunas zonas. Los vecinos deberán acudir con envases propios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios municipales para garantizar un reparto ordenado y eficaz.

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Una vecina de Alcalá de Henares, 24 horas después sin agua: "Para guisar no hay problema, lo peor es la cisterna del váter"

Una vecina de Alcalá de Henares, 24 horas después sin agua: "Para guisar no hay problema, lo peor es la cisterna del váter"

Raquel Serrano

"Para guisar nos apañamos, lo peor es la cisterna"

Casi 24 horas después de la interrupción del suministro de agua en Alcalá de Henares, una vecina nos cuenta que para cocinar "nos estamos apañando con botellas de agua, aunque lo peor es la cisterna". Aunque la avería en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe ya está solucionada, los dsitritos de la ciudad irán recuperando "poco a poco", aseguran desde el consistorio, el abastecimiento de agua. "Las zonas más altas de Alclaá de Henares serán las últimas en recuperar el agua y podrían tener que esperar hasta mañana jueves".

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Así están viviendo los vecinos de Alcalá de Henares el corte de suministro de agua

Alcalá de Henares amanece en su segundo día sin suministro de agua. La incidencia registrada en el sistema general de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbes, ubicada en la provincia de Guadalajara, y que quedó resuelta en la mañana del martes, sigue pasando factura a la ciudad complutense.

Pese a que no sale ni una gota de los grifos en numerosos puntos, la vida no se detiene en el tercer municipio más poblado de la Comunidad de Madrid. Desde hace más se 18 horas, muchos vecinos dependen de camiones cisterna para tareas básicas como asearse o cocinar.

(LEE LA CRÓNICA COMPLETA DESDE ALCALÁ DE HENARES)

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Las zonas más altas de Alcalá de Henares serán las últimas en recuperar el suministro de agua

La red se está llenando de forma progresiva: primero conducciones, después depósitos y finalmente los domicilios. De ahí, explican desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que algunas zonas de la ciudad complutense sigan, casi 24 horas después, sin suministro de agua en sus casas. Y es que, aunque la avería principal detectada este martes ya ha sido reparada, una incidencia adicional en Marchamalo en la tarde de ayer obligó a reducir el caudal durante varias horas, "retrasando aún más la recuperación". Se espera que el suministro quede prácticamente normalizado en las próximas horas, aunque "en algunas zonas concretas, especialmente las más altas, la normalización completa puede demorarse hasta mañana jueves".

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