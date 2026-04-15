CAMIONES CISTERNA
Dónde se reparte agua en Alcalá de Henares tras el corte de suministro: puntos y dispositivo de emergencia
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares mantiene un dispositivo de emergencia para distribuir agua embotellada tras el corte del suministro que afecta a la ciudad desde primera hora de la mañana
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares mantiene este 15 de abril el dispositivo de emergencia para el reparto de agua, en el segundo día consecutivo sin suministro en varios puntos del municipio. El operativo continúa activo en los mismos puntos habilitados durante la jornada anterior, con especial atención a las zonas altas donde el servicio aún no se ha restablecido con normalidad.
Los puntos de distribución de agua embotellada siguen operativos en la calle Francisco de Vitoria y en el colegio Pablo Picasso, donde se están entregando garrafas a los vecinos. Este reparto está coordinado por Protección Civil, dentro de un dispositivo municipal reforzado.
Además, las cisternas del Canal de Isabel II permanecen ubicadas en las Juntas Municipales de los distritos II, III, IV y V, mientras que el Distrito I está siendo abastecido mediante agua embotellada. Desde el Consistorio insisten en la importancia de acudir con envases propios y seguir las indicaciones oficiales para evitar aglomeraciones.
El operativo prioriza el suministro en centros educativos, residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y escuelas infantiles, con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables.
La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, ha agradecido la labor de los equipos implicados: “Están trabajando de forma coordinada Protección Civil, Policía Local, el Parque Municipal de Servicios, Aguas de Alcalá, los servicios de transporte -que incluso están facilitando autobuses para trasladar agua- y también el Canal de Isabel II, que está colaborando en todo momento”.
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