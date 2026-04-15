Alcalá de Henares despierta 18 horas después sin agua: "¿Cuándo recuperaremos el suministro de una vez?"

Alcalá de Henares amanece en su segundo día sin suministro de agua. La incidencia registrada en el sistema general de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbes, ubicada en la provincia de Guadalajara, y que quedó resuelta en la mañana del lunes, sigue pasando factura a la ciudad complutense.

Pese a que no sale ni una gota de los grifos en numerosos puntos, la vida no se detiene en el tercer municipio más poblado de la Comunidad de Madrid. Desde hace más se 18 horas, muchos vecinos dependen de camiones cisterna para tareas básicas como asearse o cocinar.

La avería ha afectado a 44 municipios del Corredor del Henares

En la cola de un supermercado de la Vía Complutense no se hablaba de otra cosa. Rosi, con una barra de pan bajo el brazo, lanzaba la pregunta que se repite entre los vecinos: “¿Cuándo tendremos agua otra vez?”.

La dependienta, vecina de Azuqueca de Henares, era de las más afortunadas: "Yo he tenido agua en todo momento; es verdad que ayer tenía poca presión, pero esta mañana ya la hemos recuperado".

De hecho, en los establecimientos de alimentación, las botellas de agua ocupan el protagonismo nada más cruzar la puerta. En la tarde de este martes, el consistorio activó el dispositivo de emergencia para repartir botellas y garrafas de cinco litros a los vecinos. Y a última hora, llegaron los camiones cisterna.

El agua, lo más buscado en los supermercados de Alcalá en el último día / Rafa Sardiña

Aunque la avería ha afectado a 44 municipios del Corredor del Henares, el impacto no está siendo uniforme. Adriana, vecina de El Chorrillo y trabajadora de una cafetería de la calle Mayor, explica que en su lugar de trabajo -lleno desde primera hora- sí disponen de suministro. “En mi casa también hay agua, pero mi madre, que vive al lado, sigue sin ella”, señala.

En otra cafetería de la misma calle, el servicio acaba de restablecerse, aunque con una presión muy baja. “Con esto nos tenemos que conformar para atender a los primeros clientes”.

Algunos locales vuelven a tener agua en Alcalá de Henares / Rafa Sardiña

Oleada de "quejas" en las redes sociales

Vecinos han denunciado en redes sociales, especialmente en X, que llevan muchas horas sin suministro de agua. “Malestar e incertidumbre” ante una situación que, aseguran, se prolonga más de lo esperado y sigue sin resolverse en varias zonas.

La CRónica de Alcalá se ha puesto en contacto con el ayuntamiento y de momento no ha recibido respuesta sobre cuánto tiempo más durará la interrupción del servicio en algunos distritos de la ciudad cervantina.