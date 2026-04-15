¿Por qué no ha vuelto todavía el agua a algunos barrios de Alcalá de Henares?

Alcalá de Henares lleva desde ayer con importantes cortes de agua. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe, encargada del suministro a, entre otros, la ciudad complutense, ha señalado que se produjo una rotura "que ya ha sido localizada y reparada" Los vecinos tienen una preocupación total ante la situación y la pregunta más repetida es cuándo va a regresar el suministro a sus casas.

Lo que dice el Ayuntamiento de Alcalá de Henares de por qué no ha vuelto el agua

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares explica sobre por qué no ha vuelto el agua que "aunque la avería principal de la red ya está reparada, el sistema necesita tiempo para recuperar su funcionamiento normal".

Esto quiere decir que la red se está llenando de forma progresiva. El orden en el que llega el suministro es primero en las conducciones, después depósitos y finalmente los domicilios.

Además, hay que tener en cuenta que una incidencia adicional en Marchamalo en la tarde de ayer obligó a reducir el caudal durante varias horas. Esta situación retrasó aún más la recuperación del agua.

Otro punto importa que ha explicado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares es que las zonas más alejadas o elevadas del municipio son las últimas en recuperar la presión del agua.

Para la tranquilidad de los vecinos, la recuperación se está haciendo de forma controlada. Es la forma de evitar nuevas roturas en la red.

¿Cuándo llegará de nuevo el agua a Alcalá de Henares?

En el proceso de que vuelva el agua en Alcalá de Henares, el caudal ya se está incrementando y la evolución es positiva. Se espera que el suministro quede prácticamente normalizado en las próximas horas.

Hay algunas zonas concretas del municipio, especialmente las más altas, la normalización completa puede demorarse hasta mañana. Los tiempos dependen del llenado progresivo de toda la red, por lo que pueden variar según la ubicación.

Las presiones están realizando de manera muy progresiva y con mucha cautela para evitar una incidencia mayor y que se produzca una rotura y una avería mucho más grande que otra vez obligase a cortar el suministro de manera total y que afectará a todos los municipios. Por tanto, desde ayer se siguen regularizando los caudales

Tenemos que tener en cuenta que los municipios más grandes y que están aguas abajo, como Azuqueca y Alcalá de Henares, necesitan que se llenen todas las conducciones anteriores de la red. Hasta que no se llenen todos los depósitos de los municipios anteriores no llegara el caudal a nuestras ciudades.

¿Hay agua en algún distrito de Alcalá de Henares?

Lo cierto es que en este miércoles sí que hay agua en algunos distritos de Alcalá de Henares. Para tranquilidad de los vecinos, el suministro ya ha comenzado a recuperarse en distintas zonas del municipio. Algunos distritos ya disponen de agua con presión parcial o intermitente.

Sin embargo, hay otras zonas todavía no han recuperado el suministro debido a su posición en la red. La llegada del agua se está produciendo de manera progresiva.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa trabajando en coordinación con la Mancomunidad del Sorbe para restablecer el suministro lo antes posible. Se mantiene el dispositivo de emergencia coordinado con el canal de Isabel II para garantizar agua potable a los colectivos más vulnerables.

Se recomienda un uso responsable del agua durante el proceso de normalización