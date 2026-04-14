Dónde se reparte agua en Alcalá de Henares tras el corte de suministro: puntos y dispositivo de emergencia

Alcalá de Henares ha comenzado este 14 de abril el reparto de agua tras el corte en el suministro, ya en algunos puntos de la ciudad, y que se espera que afecten a todo el municipio a lo largo de esta tarde. El consistorio complutense ha activado un dispositivo de emergencia para garantizar el abastecimiento a los vecinos durante las próximas horas.

Los primeros puntos de reparto de botellas de agua se han instalado en la calle Francisco de Vitoria y en el colegio Pablo Picasso, donde ya se están entregando garrafas a la población. Este operativo está siendo coordinado por Protección Civil.

Además, el Canal de Isabel II ha desplegado camiones cisterna que se ubicarán en las Juntas Municipales de los distritos II, III, IV y V. Desde el Ayuntamiento recomiendan acudir con envases propios y esperar a la confirmación oficial de la llegada de estos vehículos para evitar aglomeraciones.

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El dispositivo logístico incluye un camión con 10 palés de garrafas —unas 800 unidades de 5 litros— y dos furgonetas adicionales con otros 6 palés, lo que permitirá ampliar el reparto en los barrios afectados. Las autoridades están priorizando el suministro en centros sanitarios, residencias de mayores y centros educativos, con especial atención a los colectivos más vulnerables. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continuará informando sobre la evolución del corte de agua y los nuevos puntos de reparto a través de sus canales oficiales.