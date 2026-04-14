Una avería en la red general de abastecimiento de Alcalá de Henares provoca afectaciones en el suministro de agua

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado de que, ante una incidencia registrada en el sistema general de abastecimiento, gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, el suministro de agua podría verse afectado en las próximas horas.

Según la información trasladada por los técnicos que trabajan en la reparación, la avería se localiza en una válvula de la red general en Yunquera de Henares. Cabe recordar que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe es la entidad encargada del suministro de la ciudad.

Bajadas de presión o interrupciones puntuales del suministro en las próximas horas

Durante la intervención, y tras la retirada de los elementos de fijación, el agua ha continuado saliendo de forma constante, lo que está dificultando significativamente tanto la extracción de la pieza dañada como la instalación de la nueva válvula.

Esta circunstancia técnica está complicando los trabajos previstos y está obligando a prolongar la intervención más allá de lo inicialmente estimado.

Como consecuencia, podrían producirse bajadas de presión o interrupciones puntuales del suministro, en función de la evolución de los trabajos y del nivel de los depósitos. Ante esta situación, se recomienda a los vecinos:

Disponer de una pequeña reserva de agua para consumo básico.

Hacer un uso responsable del agua, evitando consumos innecesarios.

Priorizar el uso doméstico esencial.

Actualizaciones en los canales de información oficial del Ayuntamiento

Asimismo, el Consistorio recuerda que se mantendrá en contacto permanente con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que continúa trabajando en la resolución de la incidencia, y que seguirá informando a través de los canales oficiales conforme se disponga de nueva información.

Esos canales oficiales son tanto la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, como sus redes sociales. En ambos apartados podrás encontrar las actualizaciones sobre esta incidencia.