Alcalá de Henares se quedará "poco a poco sin agua" por una avería: comienza el reparto de garrafas y botellas

Alcalá de Henares, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, se quedará este martes sin agua. Según explican fuentes municipales a La CRónica de Alcalá, "en algunos sitios todavía hay suministro, pero nos iremos quedando poco a poco sin agua". Para evitar el corte total, el consistorio ha celebrado un comité de crisis encabezado por la alcaldesa, Judith Piquet, donse ha decidido el reparto de garragas y botellas de agua.

El Ayuntamiento de Alcalá recomienda suspender la actividad deportiva Debido a la interrupción del servicio de suministro de agua, que ya están sufriendo algunos vecinos y que se espere que llegue a toda la ciudad a lo largo de la tarde, el consistorio pide a los clubes y usuarios "aplazar la actividad deportiva prevista". Además, como medida complementaria, "los centros deportivos públicos no podrán utilizar las duchas ni los servicios asociados al agua durante la tarde de hoy".

Dónde se reparte agua en Alcalá de Henares tras el corte de suministro: puntos y dispositivo de emergencia Los primeros puntos de reparto de botellas de agua se han instalado en la calle Francisco de Vitoria y en el colegio Pablo Picasso, donde ya se están entregando garrafas a la población. Este operativo está siendo coordinado por Protección Civil. (LEE AQUÍ LA NOTICIA COMPLETA)