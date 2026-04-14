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Alcalá de Henares se quedará "poco a poco sin agua" por una avería: comienza el reparto de garrafas y botellas

Una avería deja sin agua a Alcalá de Henares

Una avería deja sin agua a Alcalá de Henares

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Madrid

Alcalá de Henares, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, se quedará este martes sin agua. Según explican fuentes municipales a La CRónica de Alcalá, "en algunos sitios todavía hay suministro, pero nos iremos quedando poco a poco sin agua". Para evitar el corte total, el consistorio ha celebrado un comité de crisis encabezado por la alcaldesa, Judith Piquet, donse ha decidido el reparto de garragas y botellas de agua.

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