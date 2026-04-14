Por qué está Alcalá de Henares sin agua: qué ha pasado y cuándo volverá el suministro

Algunos barrios de Alcalá de Henares llevan todo este martes sin agua. Y, según han confirmado fuentes municipales a este periódico, el corte del suministro llegará a todas las zonas de la ciudad. "Nos iremos quedando poco a poco sin agua", aseguran. La concejal de Infraestructuras, Cristina Alcañiz, pide a los vecinos "disponer de una pequeña reserva de agua, hacer un uso responsable y priorizar el consumo esencial". Por eso, el consistorio complutense ha activado el dispositivo de emergencia y ha comenzado el reparto de garrafas y botellas de agua.

Por qué se ha cortado el suministro de agua

La avería se ha producido en el canal de Yunquera de Henares, en Guadalajara. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe, encargada del suministro a, entre otros, Alcalá de Henares, ha señalado que se produjo una rotura "que ya ha sido localizada y reparada". El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, ha explicado a los medios de comunicación que se ha hecho un "esfuerzo por los equipos técnicos y operarios" y ha pedido mejorar las infraestructuras hidráulicas, sobre todo, "en las conducciones más antiguas".

Cuándo volverá el agua a Alcalá de Henares

El corte total del suministro ha afectado a algunos distritos de Alcalá de Henares, pero, como avanzan desde el ayuntamiento, se hará extensible al resto a lo largo de la tarde. El consistorio informará puntualmente a la ciudadanía de cualquier novedad a través de los canales oficiales, por lo que todavía se desconoce cuándo volverá el agua a Alcalá de Henares.

Dónde hay reparto de agua y cisternas

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha activado un dispositivo especial de emergencia ante la incidencia registrada en el sistema general de abastecimiento de agua de la ciudad, con el objetivo de garantizar el suministro a la población y atender las necesidades esenciales durante las próximas horas.

De manera complementaria, el Canal de Isabel II ha facilitado camiones cisterna que se ubicarán en las Juntas Municipales de los Distritos II, III, IV y V para el abastecimiento de agua. El Ayuntamiento ruega a los vecinos acudir con envases propios y no desplazarse a estos puntos hasta que se confirme oficialmente la llegada de los vehículos, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias.

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Asimismo, se ha reforzado el suministro de agua embotellada mediante un dispositivo logístico compuesto por un camión con 10 palés de garrafas —un total de 800 unidades de 5 litros— y dos furgonetas adicionales con otros 6 palés, que permitirán ampliar la cobertura en los distintos barrios afectados.