Alcalá de Henares, sin agua: comienza el reparto de garrafas tras activarse el dispositivo de emergencia

Alcalá de Henares, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, se quedará sin agua a lo largo de esta martes. Una avería en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, en Yunquera de Henares (Guadalajara), ha provocado que la ciudad complutense se quede sin este suministro básico. Esta mañana se ha celebrado una reunión del comité de crisis, presidida por la alcaldesa, Judith Piquet, para analizar la situación derivada de la incidencia en el sistema general de abastecimiento.

A las 16 horas ha comenzado los repartos de palés de garrafas de agua por parte de Protección Civil en distintos puntos del municipio, concretamente en la calle Francisco de Vitoria y en el colegio Pablo Picasso, donde ya se han realizado las primeras entregas a los vecinos.

El Canal de Isabel II ha facilitado camiones cisterna que se ubicarán en las Juntas Municipales de los Distritos II, III, IV y V para el abastecimiento de agua. El consistorio ruega a los vecinos acudir con envases propios y no desplazarse a estos puntos hasta que se confirme oficialmente la llegada de los vehículos, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias.

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Además, se ha reforzado el suministro de agua embotellada mediante un dispositivo logístico compuesto por un camión con 10 palés de garrafas —un total de 800 unidades de 5 litros— y dos furgonetas adicionales con otros 6 palés, que permitirán ampliar la cobertura en los distintos barrios afectados. Se está priorizando el suministro a centros sanitarios, residencias de mayores, centros educativos y escuelas infantiles, garantizando así la atención a los colectivos más vulnerables.