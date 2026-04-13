Los bomberos evitan que el incendio en Alcalá de Henares se propagara a una gasolinera cercana

Un nuevo incendio en la zona del polígono ha atemorizado a los vecinos de Alcalá de Henares por sus graves circunstancias. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado evitar que el fuego en una nave dedicada al reciclaje de cartón se propagara a una estación de servicio de gasolina cercana al lugar de los hechos.

Así ha sido el incendio en una nave del polígono de Alcalá de Henares

Ha sido sobre las 13:30 horas de este lunes cuando las autoridades han declarado el incendio en una nave del polígono industrial de Azque en Alcalá de Henares. En concreto, ha sido en la parte exterior de este establecimiento dedicado al reciclaje de cartón.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 12 dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. El negocio se encontraba en la calle Perú, una de las más transitadas por los trabajadores de la zona y las seguridades se han puesto rápidamente a trabajar, para así intentar frenarlo y que no llegara nuevos puntos.

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el incendio ha consumido varios montones de cartón y papel prensado. Esto ha provocado la gran columna de humo negro que se podía apreciar a varios kilómetros de distancia y que ha asustado a los vecinos de Alcalá de Henares.

Por suerte y por el momento, este peligro incendio no ha afectado al interior de la nave. Además, se trata de un local que está muy próximo a una gasolinera, así que terminan rápido con el fuego era primordial para la seguridad de las personas de la zona.

Además, este impactante suceso no ha dejado heridos o intoxicados por el humo. Lo cierto es que hasta el lugar también se han trasladado miembros del Summa 112, formando un dispositivo preventivo. También se encontraban agentes de la Policía Nacional y Policía Local.

No es el primer incendio que se declara en esta empresa del Polígono Industrial de Alcalá de Henares, sino que es el cuarto en los últimos años. Se desconocen de momento las causas que han provocado este suceso.