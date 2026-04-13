Alcalá de Henares reforzó la limpieza durante la Semana Santa con un dispositivo específico en los recorridos procesionales

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en coordinación con Valoriza Servicios Medioambientales, desplegó un dispositivo especial de limpieza durante la pasada Semana Santa, adaptando el servicio a las necesidades derivadas de una de las celebraciones con mayor afluencia del año.

Durante estos días se celebraron un total de 15 procesiones, además del tradicional Vía Crucis, con la participación de cerca de 4.000 cofrades y la asistencia de más de 100.000 visitantes, lo que supuso un incremento significativo de la actividad en el casco histórico.

Para dar respuesta a esta situación, el operativo se estructuró en tres fases: preparación previa, seguimiento durante las procesiones y adecuación posterior de los espacios. En la fase previa, se realizaron labores de barrido y baldeo en los recorridos procesionales mediante equipos mecanizados, con el objetivo de acondicionar las calles antes del inicio de cada desfile y garantizar un entorno adecuado tanto para participantes como para asistentes.

Efectivo de limpieza en las calles de Alcalá de Henares. / Valoriza

Durante el desarrollo de las procesiones, el dispositivo mantuvo una presencia activa en todo momento, con equipos de limpieza actuando de forma coordinada a lo largo del recorrido. En concreto, se llevaron a cabo tareas de barrido manual por delante de los pasos, permitiendo retirar de manera inmediata cualquier residuo generado a última hora y mantener las vías en condiciones óptimas sin interferir en el desarrollo de los actos. Esta intervención en tiempo real resultó clave para asegurar la continuidad del evento en un entorno limpio y ordenado, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

Una vez finalizados los actos, los trabajos continuaron con labores de repaso y limpieza en profundidad, incluyendo el uso de agua caliente a presión para la retirada de restos de cera y otros residuos habituales en este tipo de celebraciones. Estas actuaciones se concentraron principalmente en el casco histórico y en los principales recorridos procesionales, donde se registró una mayor intensidad de uso del espacio público.

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Este tipo de operativos permiten adaptar el servicio de limpieza a eventos de alta afluencia, asegurando el mantenimiento de las condiciones de limpieza y salubridad en la ciudad durante el desarrollo de las celebraciones. El servicio de limpieza continúa desarrollando su actividad habitual en la ciudad, ajustándose a las necesidades que marcan el calendario de eventos y la actividad urbana.