NUEVAS OPCIONES
Cementerio Jardín de Alcalá de Henares amplía su capacidad con 660 nichos, sepulturas y urnarios
Con la finalización de su ampliación, el Cementerio Jardín de Alcalá de Henares pone a disposición de las familias 80 sepulturas, 160 nichos, 156 urnarios y 264 columbarios
El Cementerio Jardín de Alcalá de Henares anuncia la finalización de su ampliación y pone a disposición de las familias 660 nuevas unidades de enterramiento, incluyendo sepulturas, nichos, urnarios de pradera y columbarios, todas con licencias y autorizaciones vigentes.
Nuevas opciones de enterramiento para las familias
La ampliación incorpora:
- 80 sepulturas
- 160 nichos
- 156 urnarios de pradera
- 264 columbarios
Con esta actualización, el cementerio ofrece opciones variadas adaptadas a las necesidades de cada familia, asegurando un servicio ágil y ordenado. Desde hoy se contactará a los interesados para facilitar la asignación de unidades disponibles lo antes posible.
Compromiso con instalaciones modernas y servicio de calidad
El Cementerio Jardín reafirma su compromiso con la prestación de un servicio respetuoso, moderno y eficiente, consolidando sus instalaciones como referencia en Alcalá de Henares para dar respuesta a la demanda actual.
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