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NUEVAS OPCIONES

Cementerio Jardín de Alcalá de Henares amplía su capacidad con 660 nichos, sepulturas y urnarios

Con la finalización de su ampliación, el Cementerio Jardín de Alcalá de Henares pone a disposición de las familias 80 sepulturas, 160 nichos, 156 urnarios y 264 columbarios

Así será cómo se colocarán las unidades de enterramiento en el Jardín Cementerio de Alcalá

Así será cómo se colocarán las unidades de enterramiento en el Jardín Cementerio de Alcalá / EPE

EPE

EPE

El Cementerio Jardín de Alcalá de Henares anuncia la finalización de su ampliación y pone a disposición de las familias 660 nuevas unidades de enterramiento, incluyendo sepulturas, nichos, urnarios de pradera y columbarios, todas con licencias y autorizaciones vigentes.

Nuevas opciones de enterramiento para las familias

La ampliación incorpora:

  • 80 sepulturas
  • 160 nichos
  • 156 urnarios de pradera
  • 264 columbarios

Con esta actualización, el cementerio ofrece opciones variadas adaptadas a las necesidades de cada familia, asegurando un servicio ágil y ordenado. Desde hoy se contactará a los interesados para facilitar la asignación de unidades disponibles lo antes posible.

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