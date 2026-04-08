Cementerio Jardín de Alcalá de Henares amplía su capacidad con 660 nichos, sepulturas y urnarios

El Cementerio Jardín de Alcalá de Henares anuncia la finalización de su ampliación y pone a disposición de las familias 660 nuevas unidades de enterramiento, incluyendo sepulturas, nichos, urnarios de pradera y columbarios, todas con licencias y autorizaciones vigentes.

Nuevas opciones de enterramiento para las familias

La ampliación incorpora:

80 sepulturas

160 nichos

156 urnarios de pradera

264 columbarios

Con esta actualización, el cementerio ofrece opciones variadas adaptadas a las necesidades de cada familia, asegurando un servicio ágil y ordenado. Desde hoy se contactará a los interesados para facilitar la asignación de unidades disponibles lo antes posible.

Compromiso con instalaciones modernas y servicio de calidad

El Cementerio Jardín reafirma su compromiso con la prestación de un servicio respetuoso, moderno y eficiente, consolidando sus instalaciones como referencia en Alcalá de Henares para dar respuesta a la demanda actual.