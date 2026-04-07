Así pueden los vecinos de Alcalá de Henares proponer sus propias ideas para las Ferias y Fiestas 2026

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares son uno de los grandes eventos festivos de la ciudad. Se celebrarán del 22 al 30 de agosto y ahora los vecinos podrán formar parte de ellas más que nunca, lanzando sus propuestas directamente al ayuntamiento. Esta iniciativa fue presentada el pasado lunes por el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, y la concejala de Participación Ciudadana, Esther de Andrés.

Saldaña afirmó que "el objetivo de esta propuesta es recoger ideas, actividades y sugerencias que contribuyan a diseñar una programación festiva más abierta, inclusiva y representativa de la diversidad cultural, social y asociativa de la ciudad". Por su parte, De Andrés expresó que "este proceso participativo es algo que ya se viene realizando en los distintos distritos de la ciudad durante la organización de sus fiestas, y que ahora hemos querido ampliar al conjunto de las Ferias y Fiestas, con el objetivo de hacerlas aún más abiertas, representativas y construidas entre todos".

¿Cómo y hasta cuándo se pueden proponer ideas?

A través de un formulario habilitado para tal fin, vecinos y colectivos podrán aportar sus propuestas y formar parte activa en la construcción de unas fiestas pensadas desde y para la ciudadanía, con sugerencias que el ayuntamiento pueda valorar e incorporar o actividades que puedan organizar los propios proponentes, detallando su desarrollo y necesidades.

Una vez finalizado el plazo de presentación, se abrirá un periodo de valoración en el que el personal técnico de las Concejalías de Fiestas y Tradiciones Populares y de Participación Ciudadana y Distritos revisará cada una de las solicitudes, llevando a cabo aquellas propuestas que resulten viables en función de los recursos, espacios y programación general.

El plazo para la presentación de propuestas estará abierto hasta el próximo 4 de mayo. Las personas interesadas pueden acceder al formulario a través del presente enlace.