Vuelve el Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro en Alcalá, con 25 estrenos y presencia de artistas internacionales

El Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá, organizado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, regresa este año para celebrar su 25º aniversario con una programación que incluye cerca de 60 propuestas escénicas, con artistas de 16 países y más de 25 estrenos.

El festival se celebrará en casi una decena de espacios escénicos de Alcalá, del 12 de junio al 5 de julio. Se ha presentado en la mañana de este martes en el Teatro Salón Cervantes de la ciudad complutense en un acto que ha contado con las intervenciones del concejal de Cultura, Santiago Alonso, el director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid, Manuel Lagos, y Clara Pérez, directora del festival.

Durante su intervención, Alonso ha destacado que "hay festivales que cumplen años y hay festivales que hacen ciudad. Clásicos en Alcalá llega a su vigesimoquinta edición habiendo hecho las dos cosas. No todos los proyectos culturales disponen del tiempo necesario para definir su identidad o alcanzar esta madurez. Un cuarto de siglo en el que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid han apostado juntos por este evento como la herramienta perfecta para poner en valor nuestra Ciudad Patrimonio Mundial".

El concejal de Cultura también ha subrayado que "el lema de esta edición es 'Celebra los clásicos'. Es una declaración de intenciones: queremos honrar nuestro legado y esa lengua que nos une con América, pero huyendo de la solemnidad rígida del museo. Los números redondos invitan a ponerse serios, pero nosotros preferimos reivindicar el lado festivo. Porque un festival es, ante todo, una alegría compartida; una liturgia festiva que inunda nuestras plazas".

La programación de esta edición incluye textos de Lope de Vega, muy presente este año, Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, Ana Caro de Mallén, Tirso de Molina, Cervantes, Lope de Rueda, Moreto, Góngora o Quevedo junto a otros menos frecuentados como Sor Marcela de San Félix, Garcilaso de la Vega o el Arcipreste de Hita.

A ellos se suman dramaturgos contemporáneos como José Luis Alonso de Santos, Xus de la Cruz, Julieta Soria, Juan Carlos Rubio, Fernando Sansegundo, Esther Berzal, Noelia Pérez, Alfonso Plou, Abel González Melo, Ana García D´Atri, Laura Ferrer o Fernando Fernán Gómez.

Hasta doce comunidades autónomas representadas en el festival, y participación internacional

Doce comunidades autónomas estarán representadas en esta edición del festival: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco.

Entre los estrenos absolutos destacan la producción de la Comunidad de Madrid Los locos de Valencia de Lope de Vega en versión de José Luis Alonso de Santos y dirección de Pepa Pedroche, coproducida junto a Clubmedia Network y el Complejo del Teatro San Martín de Buenos Aires (Argentina); y el nuevo espectáculo Nascencia (del lat. Acción de nacer), del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, con dirección de Mónica Fernández.

Otro estreno absoluto será El lindo don Diego de Agustín Moreto, a cargo de MIC Producciones, con dramaturgia de Fernando Sansegundo y dirección de Borja Rodríguez. Destaca también La dama boba, coproducción del festival con Octubre Producciones (España) y Ajedrez (México), con dirección de Josep Maria Mestres e interpretada por Joaquín Notario y Carolina Rubio, entre otros. Encargos del festival son La Gallarda, con Silvia Marsó y la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas, dirigida por Yayo Cáceres; y De Oro, con dirección de Chevi Muraday y Astrid Jones, a cargo de la compañía Losdedae.

Nombres como Silvia Marsó, Secun de la Rosa, Rafael Álvarez El Brujo, Joaquín Notario, Paloma San Basilio, Vicente Soto Sordera o Chevi Muraday se darán cita en Alcalá / EDUARDO DIEGUEZ

Rafael Álvarez, El Brujo, recuperará un clásico de su repertorio, El Lazarillo de Tormes, en versión de Fernando Fernán Gómez. Asimismo, llegará la propuesta de teatro musical Dulcinea, coproducida por Txalo Produkzioak, Olympia Metropolitana y Pentación Espectáculos, con Paloma San Basilio interpretando al personaje de Cervantes en un texto escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio. Y también se podrá ver La vengadora de las mujeres, de la compañía aragonesa Teatro del Temple en coproducción con la CNTC (Compañía Nacional de Teatro Clásico), dirigida por Carlos Martín.

La programación nacional se completa con más estrenos como Amor es más laberinto (Fundación Teatro de la Abadía en coproducción con México), El mágico prodigioso (Dante A.C.), Burladas (Helarte Teatro, Patrañas cervantinas (Quasiclasics), y títulos como La escuela de los vicios (Morfeo Teatro), Quixote (Truca Circus y Orquesta Ciudad de Alcalá), Casa con dos puertas, mala es de guardar (Verbo Producciones), Chusma (Goutas Teatro & Rana Teatro), Tuyo Cid (Malaje Solo) y La tierra de Jauja (Fundación Siglo de Oro).

Además, participarán en esta edición artistas de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Malawi, México, Nicaragua, Perú, Escocia, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Y con el sello de Alcalá por bandera

En Alcalá existe un importante tejido cultural: compañías profesionales con giras dentro y fuera de España, formaciones de nueva creación, grupos amateurs, escuelas de teatro… Esta vigesimoquinta edición incluye 19 propuestas complutenses bajo el sello Creación Alcalá.

Entre ellas se encuentran: la Orquesta Ciudad de Alcalá con Quixote; Teatro Yeses con Quijotescas; Duelos y Quebrantos con Amar por señas; La Jara del Centro Extremeño de Alcalá de Henares con El juez de los divorcios; Los Sueños de Fausto con Habla, Numancia; Evogía con Yo quisiera ser poeta; La Posada de Hojalata con La cátedra de fuego; Diagoras Producciones con El libro del buen amor; la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas, que acompañará a Silvia Marsó en La Gallarda; la Orquesta MDC con Don Giovanni; Losdedae con De Oro; el Ballet Albéniz con El Quijote en clave de mujer; Maru-Jasp con Dos pasos entre lo que fuimos y lo que somos; la Asociación Cultural Isolda - Camerata Complutense con Barroconcierto,; Coro di Core con Donde no se pone el sol; generacionARTes con La alcarabía de los clásicos; la Banda Sinfónica Complutense con Marcha Barroca; Mon con Caricaturas de oro fino, pura risa y desatino; y Légolas Colectivo Escénico con un taller para público infantil, El clásico taller.

Y, además del teatro, la programación incluye música, danza, circo, títeres y teatro de calle.