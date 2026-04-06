El paro sube en 80 personas en marzo en Alcalá de Henares, pero es la cifra más baja desde 2009

El paro registrado en Alcalá de Henares volvió a crecer por segundo mes consecutivo. Según los datos proporcionados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, el número total de personas desempleadas se situó en el mes de marzo en 9.387, frente a las 9.307 registradas en febrero, lo que supone un incremento de 80 personas. Por sexos, el aumento del paro afecta en mayor medida a los hombres, que alcazan los 3.753 desempleados, frente a los 3.697 del mes anterior, es decir 56 máqs. En el caso de las mujeres, el incremento es más moderado, con 5.634 paradas frente a las 5.610 de febrero, lo que supone 24 personas más.

Estas cifras están muy por debajo de las 18.907 registradas en marzo de 2009, en plena crisis económica. La diferencia es notable: hay 9.520 desempleados menos que entonces.

Si se analiza por grupos de edad, se observa que el desempleo crece especialmente entre los mayores de 45 años en el caso de los hombres, mientras que en las mujeres se produce un comportamiento desigual. Así, aumenta el paro entre los más jóvenes y de edad intermedia, pero desciende entre las mayores de 45 años, lo que amortigua parcialmente el incremento del desempleo femenino. Este dato refleja dinámitcas distintas en el mercado laboral de Alcalá de Henares según el género y la edad, con mayor vulnerabilidad en algunos colectivos.

Por sectores económicos, el desempleo alcalaíno sigue concentrándose principalmente en el sector servicios, que acumula 6.972 personas en paro, lo que supone un aumento respecto a febrero, cuando se registraban 6.956. Este sector continúa siendo el más afectado. También se observa un incremento en la industria, que pasa de 892 a 914 desempleados, mientras que la construcción se mantiene estable en 685 personas apuntadas en la lista del paro.

Un hombre pasa por una oficina del SEPE, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 38.725 personas en enero en relación al mes anterior (+1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras finalizar la temporada navideña, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 04 FEBRERO 2025;SEPE;PARO;DESEMPLEADOS Carlos Luján / Europa Press 04/02/2025. Carlos Luján / Carlos Luján / Europa Press

Por su parte, el paro en agricultura, aunque minoritario en términos absolutos, también experimenta una subida, pasando de 34 a 42 personas. Otro dato relevante es el aumento de personas sin empleo anterior, que suben de 740 a 774, lo que puede indicar dificultades de acceso al mercado laboral para quienes buscan su primer empleo o carecen de experiencia previa.

El paro sube en la Comunidad de Madrid por tercer mes consecutivo

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 0,12% en marzo con 342 desempleados más en relación al mes de febrero, hasta alcanzar la cifra global de 282.625 personas en paro en la región.

Con la subida de marzo, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en marzo la mayoría de veces en la región (14 veces) mientras que ha bajado en 12 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde que hay registros.