Adiós a la Feria de Abril de Sevilla: Alcalá de Henares tendrá la suya con tres días de fiesta, sevillanas y vermout

La Feria de Abril este año también se celebrará a 550 kilómetros de Sevilla. La Quinta de Cervantes, de Alcalá de Henares, recibirá la primavera con un programa de propuestas festivas y culturales para todos los públicos desde el sábado 11 de abril hasta el miércoles 29, que incluirá una Feria de Abril. Así lo ha confirmado en la mañana de este lunes Víctor Cobo, concejal presidente de la Junta Municipal de Distrito I.

El Jardín de la Quinta albergará el sábado 11 de abril a las 18:30 horas la actuación del Coro y Rondalla del Henares y a las 19:30 los asistentes podrán disfrutar del espectáculo Sones Castellanos a cargo del Grupo 'El Yugo' del Centro Castellano Leonés. Y el domingo, la propuesta estará dirigida al público infantil, con la programación de un cuentacuentos a las 18:30 titulado Soñando con Claudia a cargo de la narradora Rafaela Nieves Martín.

El siguiente fin de semana, en concreto, el sábado 18 de abril, los vecinos podrán disfrutar de un Concierto sobre el folklore popular de Soria, a partir de la 18:30 horas, con instrumentos populares a cargo de la Casa de Soria; y a las 19:30 tendrá lugar una actuación de la Escuela de Belén Rodríguez. El domingo será el turno de la Compañía de Teatro Duelos y Quebrantos de la Casa de Castilla La Mancha que ofrecerá a las 18:30 horas el musical Mago de Oz.

Y la gran cita para este mes es la Feria de Abril que se vivirá en la ciudad complutense. El sábado 25 y el domingo 26 el público podrá disfrutar de clases de sevillanas, de diversas actuaciones del Grupo Lunares, de Ana Heras, de la Hermandad del Rocío, del grupo de baile Entre Dos Mares de la Casa de Andalucía, del grupo Flamenco Razón y Compás, de las Escuelas de Danza de Belén Rodríguez, de Azucena Rodríguez y de Pepe Vento y del Taller de Danza de Alcalá.

Durante ambas jornadas se podrá participar también en los Vermout Flamencos organizados por la Casa de Andalucía y el Centro Extremeño. "A todas las entidades les agradezco su buena disposición y esfuerzo para lograr organizar esta programación por primera vez, que esperamos se consolide en el calendario primaveral de la ciudad e invitamos a la ciudadanía a acudir y participar, si fuera posible, con trajes de flamenca para llenar de color nuestra Quinta de Cervantes", ha confesado el concejal.

La guinda del pastel será el miércoles 29, en el que se conmemorará el Día Mundial de Danza con la actuación del primer bailarín del Ballet Nacional de España, Eduardo Martínez, junto con Misael Navarro, la Escuela de Danza de Pepe Vento y de las Casas Regionales.

Toda la programación de la Feria de Abril alcalaína 2026

Sábado 25

11:00 h: Master Class de sevillanas impartidas por Pilar Tejada de Escuela de Danza Pepe Vento.

12:00 h: Actuación del Grupo Lunares.

12:30 h: Actuación de Escuela de Danza Belén Rodríguez.

13:00 h: Actuación de Escuela de Danza Azucena Rodríguez.

13:30 h: Vermut flamenco a cargo de la Casa de Andalucía.

17:00 h: Encuentro de Sevillanas.

18:00 h: Actuación de Escuela de Danza Pepe Vento.

19:00 h: Actuación musical de Ana Heras Por sevillanas.

Domingo 26

11:30 h: Actuación de Taller de Danza de Alcalá.

12:00 h: Actuación musical a cargo de la Hermandad del Rocío.

12:30 h: Muestra de baile flamenco a cargo del grupo de baile Entre dos mares de Casa de Andalucía.

13:30 h: Vermut flamenco a cargo del bar del Centro Extremeño.

13:30 h: Grupo flamenco Razón y Compás.

Miércoles 29

18:30 h: Celebración del Día Internacional de la Danza con las actuaciones de la Escuela de Danza de Pepe Vento, de las Casas Regionales y con las actuaciones de artistas invitados como Misael Navarro y el Primer Bailarín del Ballet Nacional de España, Eduardo Martínez.