¿Qué es el Tree Cities of the World, que Alcalá de Henares ha recibido por sexto año consecutivo?

Alcalá de Henares ha sido distinguida, por sexto año consecutivo, con el sello 'Tree Cities of the World 2025', otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Arbor Day Foundation. Este reconocimiento pone en valor el compromiso de la ciudad con la gestión sostenible, el cuidado y la expansión de su arbolado urbano.

Cerca de 300 ciudades en todo el mundo han sido distinguidas

En esta edición, un total de 283 ciudades de 24 países -entre ellas 20 españolas- han obtenido esta distinción, que destaca las buenas prácticas en planificación, mantenimiento y desarrollo de infraestructuras verdes.

Alcalá de Henares continúa avanzando en la mejora de sus espacios verdes y en la conservación de su patrimonio natural. Actualmente, el municipio cuenta con cerca de 70.000 árboles bajo gestión municipal, sin incluir las masas forestales de ribera del Henares ni el Monte de Utilidad Pública Los Cerros.

Durante el año 2025, se han plantado 3.437 nuevos árboles en calles y zonas verdes, con ejemplares de entre 12 y 16 centímetros de perímetro de tronco. A estas actuaciones se suman 2.790 plantones forestales incorporados en áreas periurbanas gracias a la colaboración de entidades, asociaciones, fundaciones y empresas.

La gestión municipal del arbolado abarca tareas como el mantenimiento de parques y alineaciones viarias, el control de plagas y la prevención de riesgos. Asimismo, el ayuntamiento impulsa la participación de colectivos y ciudadanía en iniciativas de plantación, reforzando así el crecimiento del bosque urbano.

El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha asegurado que "este nuevo reconocimiento consolida a Alcalá de Henares como un referente en políticas ambientales y en la promoción de entornos urbanos más sostenibles y saludables".