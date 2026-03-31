Procesiones de Martes Santo en Alcalá de Henares: horario y recorrido de los pasos

La Semana Santa de Alcalá de Henares continúa este Martes Santo con una jornada marcada por diferentes pasos que recorrerán el casco histórico de la ciudad. Tras un intenso Lunes Santo, los alcalaínos vuelven a salir a la calle para vivir una de las citas más especiales de la Semana Santa complutense.

Lo más destacado del Martes Santo en Alcalá de Henares

La jornada de este Martes Santo comenzará con la procesión en la Residencia Francisco de Vitoria, organizada por la Junta de Cofradías Penitenciales, a las 17:30 horas. Es un acto especialmente emotivo que acerca la Semana Santa a los mayores.

A partir de las 19:00 horas, el protagonismo será para la música con la IV Muestra de Marchas Procesionales. Arrancará en la calle Libreros, junto a la iglesia de Santa María la Mayor, y recorrerá algunas de las principales vías del centro histórico como la calle Mayor, Imagen, Carmen Calzado y Escritorios, pasando por la Plaza de Cervantes hasta finalizar en la Plaza de San Diego con un concierto.

A las 19:30 horas llegará el solemne traslado de Nuestra Señora de la Salud y el Perpetuo Socorro, organizado por la Hermandad Franciscana. La procesión partirá desde el Monasterio Franciscano Concepcionista de Santa Úrsula y seguirá el siguiente recorrido: calle Santa Úrsula, calle Carmen Calzado, calle Mayor, visita al Hospitalillo, Plaza de los Santos Niños, calle Tercia y entrada en la Catedral Magistral.

La jornada concluirá a las 22:00 horas con el tradicional Vía Crucis dirigido por el Seminario Mayor Diocesano. Este acto partirá desde la Catedral Magistral y recorrerá Plaza de los Santos Niños, calle Escritorios, calle Santa Úrsula, Plaza de Rodríguez Marín, Plaza de Cervantes, calle Libreros, calle del Tinte, calle Santiago, Plaza de Palacio, calle San Juan y regresará a la Catedral Magistral. Durante este recorrido, el paso será portado por la Cofradía del Cristo de la Columna, acompañado musicalmente por el Trío de Capilla de Juventudes Musicales de Alcalá.