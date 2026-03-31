ALCALÁ DE HENARES
Judith Piquet estará ausente durante la Semana Santa complutense tras someterse a una intervención quirúrgica
Así lo ha anunciado la alcaldesa en un comunicado oficial
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado recientemente de que la alcaldesa, Judith Piquet, estará ausente de los actos y procesiones de la Semana Santa complutense tras haberse sometido el pasado lunes a una intervención quirúrgica leve que requiere un breve periodo de recuperación.
A través de un comunicado, la alcaldesa ha querido trasladar un mensaje de apoyo, reconocimiento y agradecimiento a todas las cofradías, hermandades, voluntarios y profesionales que hacen posible cada año la celebración de la Semana Santa de Alcalá de Henares, con una mención especial a la labor de Protección Civil, la Policía Local y de todos los cuerpos de seguridad y emergencias, así como al Parque Municipal de Servicios, la Concejalía de Fiestas y Tradiciones Populares y la Diócesis de Alcalá, por su implicación, coordinación y compromiso en el buen desarrollo de los actos.
"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que hacéis posible esta celebración tan arraigada en nuestra ciudad. Aunque este año no pueda acompañaros presencialmente, estaré muy pendiente de cada uno de los actos y os acompañaré de corazón", ha señalado.
Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en las procesiones y actividades programadas, destacando el valor cultural, histórico y social de esta celebración. "Invito a todos los alcalaínos y a quienes nos visitan a vivir intensamente nuestra Semana Santa y a seguir manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra identidad", añadió.
Desde el ayuntamiento alcalaíno reiteran el compromiso con las tradiciones y con el trabajo conjunto con las cofradías y todos los servicios públicos implicados para seguir fortaleciendo una de las citas más importantes del calendario cultural y turístico de la ciudad.
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