Judith Piquet estará ausente durante la Semana Santa complutense tras someterse a una intervención quirúrgica

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado recientemente de que la alcaldesa, Judith Piquet, estará ausente de los actos y procesiones de la Semana Santa complutense tras haberse sometido el pasado lunes a una intervención quirúrgica leve que requiere un breve periodo de recuperación.

A través de un comunicado, la alcaldesa ha querido trasladar un mensaje de apoyo, reconocimiento y agradecimiento a todas las cofradías, hermandades, voluntarios y profesionales que hacen posible cada año la celebración de la Semana Santa de Alcalá de Henares, con una mención especial a la labor de Protección Civil, la Policía Local y de todos los cuerpos de seguridad y emergencias, así como al Parque Municipal de Servicios, la Concejalía de Fiestas y Tradiciones Populares y la Diócesis de Alcalá, por su implicación, coordinación y compromiso en el buen desarrollo de los actos.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que hacéis posible esta celebración tan arraigada en nuestra ciudad. Aunque este año no pueda acompañaros presencialmente, estaré muy pendiente de cada uno de los actos y os acompañaré de corazón", ha señalado.

Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en las procesiones y actividades programadas, destacando el valor cultural, histórico y social de esta celebración. "Invito a todos los alcalaínos y a quienes nos visitan a vivir intensamente nuestra Semana Santa y a seguir manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra identidad", añadió.

Desde el ayuntamiento alcalaíno reiteran el compromiso con las tradiciones y con el trabajo conjunto con las cofradías y todos los servicios públicos implicados para seguir fortaleciendo una de las citas más importantes del calendario cultural y turístico de la ciudad.