Hornazo alcalaíno: el dulce tradicional que marcará la Pascua en Alcalá de Henares

Alcalá de Henares celebrará el próximo 6 de abril una nueva edición del tradicional Hornazo Alcalaíno. Esta cita gastronómica tendrá lugar en la explanada de la ermita de la Virgen del Val, en horario de 17:00 a 20:00 horas, y está pensada para disfrutar en familia, tras finalizar la Semana Santa complutense.

Durante la jornada programada, vecinos y visitantes podrán degustar de forma gratuita la merienda típica compuesta por hornazo alcalaíno, elaborado por el reconocido chef complutense Iván Plademunt, acompañado de chocolate caliente y otros dulces tradicionales.

El evento contará además con una variada programación cultural que llenará la tarde de música y tradición. Participarán agrupaciones como la Casa Regional de Castilla-La Mancha, el Grupo de Dulzainas de Alcalá, la Asociación Cultural ‘Pliego de Cordel’, la Escuela de Baile Belén Rodríguez, el grupo de dulzainas del Centro de Castilla y León y el Coro y Rondalla del Henares, todo ello con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Pensando también en los más pequeños, la celebración incluirá juegos infantiles tradicionales.

¿Qué es el hornazo alcalaíno?

El hornazo de Alcalá de Henares es uno de los dulces más tradicionales de la ciudad y está profundamente ligado a la celebración de la Semana Santa. Se trata de un bollo dulce típico que forma parte del patrimonio gastronómico alcalaíno.

Destaca por una masa fina, esponjosa y ligeramente dulce, su forma suele ser redonda y uno de sus rasgos más característicos es que lleva huevos cocidos en la parte superior, sujetos con tiras de masa colocadas en forma de cruz.