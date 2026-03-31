Así surgió Ajalkalá, el club de atletismo fundado por el primer atleta español en batir un récord europeo

En 1976, hace ya 50 años, Antonio Fernández -que venía de disputar nada más y nada menos que las Olimpiadas de Münich en 1972- volvió a Alcalá de Henares y se preguntó: ¿Por qué no hay una escuela de atletismo aquí? Por ello, junto con el ayuntamiento, se propuso fundar la escuela 'Ajalkalá', que en este 2026 cumple su 50º aniversario. Por aquel entonces "empezó con unos 100 corredores, y ahora tendremos 500", explica el almeriense.

Y este club es histórico en la ciudad complutense, ya que son los creadores de los cross de Alcalá y en Ajalkalá enseñan todas las disciplinas habidas y por haber dentro de este deporte, del cual presume de haber sacado a decenas de históricos deportistas españoles como lo son en la actualidad Gerson Pozo y Rocío Arroyo, que para su fundador "han culminado nuestro proyecto". La escuela de jóvenes cuesta 190 euros anuales y la de atletas federados 250.

Y todo gracias a un pionero como Antonio Fernández

Todo lo que hoy día tenemos se lo debemos en gran parte a nuestros antepasados. Y esto es en cierta parte lo que le debe el atletismo español y el de Alcalá en concreto a Antonio Fernández que, sin ser alcalaíno de nacimiento, se ha ganado el corazón de todos. Fue olímpico en Münich 1972, además del primer atleta español en batir un récord de Europa (500 metros lisos), y mantuvo un récord en España "durante casi 40 años".

Antonio Fernández en los Juegos Olímpicos de Münich en 1972 / CEDIDA

Lamentablemente para él, en aquella época el deporte no daba para vivir, y fue profesor también durante 40 años. Y sobre todo está orgulloso de la evolución que ha tenido el atletismo: "Nosotros empezamos con las carreras populares por las calles y ahora cada vez salen más atletas exitosos de Alcalá", explica.

Aunque sus comienzos en el atletismo fueron prácticamente de casualidad. Viviendo en Almería, sus amigos le animaron para apuntarse a un cross. Se acabó apuntando y lo ganó. Ahí empezó todo. Fue evolucionando, hasta que en 1967 le llamaron del centro de alto rendimiento de Madrid. Tras esta llamada, su intención era comprarse un piso en Madrid, pero era muy caro y pasó un día por Alcalá, le gustó mucho... y gracias a su económico precio se acabó comprando piso en la ciudad complutense. Y desde entonces no se ha separado de ella.

Ellos fueron los fundadores de las carreras populares en Alcalá

Hablar hoy de running en España es hablar de miles de personas corriendo por parques, calles y avenidas. Sin embargo, este fenómeno masivo no surgió de la nada. En ciudades como Alcalá de Henares, mucho antes de que existiera la palabra 'runner' o de que las carreras estuvieran patrocinadas y masificadas, ya había quienes creían en el atletismo como algo accesible para todos. Uno de ellos fue, precisamente, Antonio Fernández.

"Nosotros comenzamos con las carreras populares por las calles", explica. Una idea que hoy parece sencilla, pero que fue revolucionaria en los años 70. Y, a diferencia del modelo actual, Antonio y el club siempre han mantenido una filosofía distinta: no buscar beneficio económico, sino fomentar el deporte. De hecho, a mediados de marzo se celebró la 47ª edición del Día del Atletismo Popular en Alcalá, que empezaron ellos mismos y, desde entonces, siempre ha sido a coste cero. Solo hay que tener ganas de ponerse las zapatillas y correr.

Antonio tiene ahora 78 años y solo queda darle las gracias por su valentía, ya que gracias a ella Alcalá goza de un club de atletismo de nivel, y que seguro que cumplirá, como mínimo, otros 50 años. Y corriendo más que nadie.