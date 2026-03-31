Envejecimiento activo
Casi 45.000 'jubilados' y miles de horas de talleres: así se mueven los centros de mayores de Alcalá de Henares
La ciudad complutense cuenta con ocho centros de Mayores distribuidos por todos los distritos, en total, suman 4.650 horas anuales de actividades y talleres
Un jueves cualquiera por la tarde en Alcalá de Henares suena música en el centro de mayores El Val. Hay sevillanas, risas y parejas que no fallan a su cita semanal con la clase de baile. "Nos encanta", resume María Jesús después de una sesión más bailando con su marido Juanjo. La escena se repite cada semana en una ciudad donde 44.598 vecinos superan los 65 años: más del 21% de la población.
Para dar respuesta a esta realidad, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha desplegado una red de ocho centros municipales repartidos por todos los distritos, con cerca de 19.700 personas inscritas. En ellos, se organizan más de 200 actividades al año y un total de 4.650 de horas anuales de talleres que abarcan desde el baile o la gimnasia hasta la informática, la memoria o el aprendizaje de idiomas.
Mientras que las clases de baile suele ser la actividad más solicitada, otras personas como Rosario -vallisoletana de origen y vecina de Alcalá desde hace décadas- opta por las clases de pintura. En torno a diez alcalaínos participan en este taller impartido los jueves por la tarde en el centro de mayores El Val. Con 81 años, Rosario no se pierde esta clase, a la cual acude desde que falleció su marido y, reconoce que "me ha ayudado a superar el luto. Estas clases me ayudan mucho y además mis hijos tienen un montón de mis cuadros en sus casas".
375.000 euros anuales destinados al envejecimiento activo
Más allá de tener una programación cerrada de actividades, algunos de estos cursos están impulsados por los propios usuarios, lo que refuerza el carácter participativo de los centros de mayores. Uno de los ejemplos es el taller de teatro leído, una nueva actividad que comenzó a desarrollarse en febrero en el centro de El Val y, desde el principio, "ha sido todo un éxito", como afirma Conchi, una de sus organizadoras. Un grupo íntimo en el que todos alzan su voz y donde además se encuentran auténticos poetas, como Santos y Jose, quienes se atreven incluso a recitar sus propios textos escritos de su puño y letra.
El envejecimiento de la población, que "ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década", según asegura a este periódico la concejala de Mayores, Esther de Andrés, ha convertido estos espacios en una herramienta esencial. No solo ofrecen ocio, sino también formación, socialización y autonomía personal.
Con una inversión municipal de 375.000 euros destinada al envejecimiento activo -225.000 aportados por el ayuntamiento y 150.000 por la Comunidad de Madrid-, estos centros se consolidan como uno de los pilares para mejorar la calidad de vida de miles de alcalaínos.
Estos son los ocho centros de mayores de Alcalá de Henares
- Manuel Azaña. Plaza de Pablo Iglesias, calle Río Torcón
- Campo del Ángel. Calle Fray Juan Gil
- El Val. Calle Santander, 12
- Cervantes. Calle de Zuloaga
- Gil de Andrade. Calle Luis Madrona, 1
- Los Pinos. Ronda Padre Soler
- María Zambrano. Calle Pedro de Lerma
- Reyes Católicos. Calle Gardenia
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