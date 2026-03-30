Luz verde a la fase 2 del proyecto en la avenida de Camarma: dos nuevos enlaces, carretera más amplia y más pasarelas peatonales

La Junta de Gobierno de Alcalá de Henares ha dado luz verde a la ejecución de la fase 2 del proyecto de mejora de la avenida de Camarma, un nuevo paso dentro de una actuación clave para modernizar esta vía estratégica. Este segundo tramo se desarrollará entre la A-2 y la Avenida de Gustavo Adolfo Bécquer, donde la primera fase ya se encuentra prácticamente finalizada.

Según ha explicado la teniente de alcaldesa y concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, esta intervención supondrá una mejora significativa en la movilidad de la zona. En concreto, el proyecto permitirá contar con más accesos, reforzar la seguridad vial y agilizar el tráfico en uno de los puntos con mayor crecimiento urbanístico del municipio.

Principales actuaciones que sufrirá la avenida de Camarma

Entre las principales actuaciones previstas destaca la creación de dos nuevos enlaces que darán servicio a los desarrollos de Las Sedas y el Sector 28C. Además, la carretera será ampliada, pasando a disponer de dos carriles por sentido, lo que contribuirá a reducir retenciones y mejorar la circulación. A esto se sumará la construcción de dos pasarelas peatonales, pensadas para facilitar el cruce seguro de los vecinos.

Actuaciones en la avenida de Camarma / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El rediseño de la vía también incorpora la instalación de turbo-glorietas, un sistema de rotondas con carriles separados físicamente que permite ordenar mejor el tráfico. Este tipo de infraestructuras reduce los puntos de conflicto entre vehículos, mejora la fluidez y aumenta la seguridad en los accesos y salidas.

El proyecto contempla, además, la ejecución de dos nuevos enlaces sobre la Avenida de Camarma y la duplicación del trazado en un tramo que se extiende desde unos 100 metros al norte de la glorieta existente en el enlace con la vía de servicio de la A-2, hasta la rotonda que conecta con la Avenida de Gustavo Adolfo Bécquer.

En cuanto a la fase 2, ya autorizada, abarcará aproximadamente 300 metros de longitud, desde la glorieta de la A-2 hasta unos 100 metros al sur de la rotonda de acceso al Sector 28C. Esta fase incluye también la construcción de un paso inferior en el lado sur y un nuevo itinerario peatonal en la zona oeste. El plazo estimado de ejecución es de cuatro meses, con una inversión cercana a los 900.000 euros.