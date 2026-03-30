Procesiones de Lunes Santo en Alcalá de Henares: horario y recorrido de los pasos

Finalizado el Domingo de Ramos en Alcalá -que estuvo marcado por La Borriquilla y la Hermandad de Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de la Paz y Esperanza y San Juan Evangelista con sus dos pasos- es ahora el turno del Lunes Santo, uno de los días con los que más pasión viven los alcalaínos su gran semana.

Lo más destacado del Lunes Santo en Alcalá de Henares

La jornada de este lunes estará protagonizada, un año más, por la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados, María Santísima de las Angustias y el Señor de la Divina Misericordia en las Negaciones de Pedro.

Su estación de penitencia se iniciará a las 21:00 horas en la Catedral Magistral y recorrerá las calles Tercia, Damas, Infanta Catalina, Empecinado, La Merced, Siete Esquinas, Santa Clara, Plaza San Juan de Dios, calle Cárcel Vieja, Santa María la Rica, Plaza Santa María la Rica, calle Empecinado, plaza de los Santos Niños, Tercia y entrada de nuevo a la Catedral.

También en la tarde del Lunes Santo la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Nuestra Señora de la Misericordia celebrará un solemne Vía Crucis y Traslado de la Hermandad, que arrancará a las 17:30 horas desde la Iglesia del Convento de Nuestra Señora de la Esperanza, ubicado en la calle Santa Clara. Y las imágenes quedarán expuestas hasta su subida al paso de la hermandad. El recorrido será el siguiente: C/ Santa Clara, C/ Trinidad, Plaza San Juan de Dios, Travesía de Avellaneda, C/ Escritorios, C/ Gallo, finalizando en el patio del Convento de Nuestra Señora de la Esperanza (vulgo ‘Las Claras) en calle Trinidad, 5

¿Cuántos turistas habrá hoy en las calles de la ciudad?

El pasado 2025 Alcalá batió todos los récords con un total de 419.000 visitantes contando toda la semana. Y, a pesar de ser una cifra considerable, desde el ayuntamiento esperan incluso superarla en este 2026. En 2025 el Lunes Santo complutense reunió a un total de 38.448 personas, según cifras del consistorio, por lo que se espera que las calles de la ciudad estén a rebosar. Aunque el plato fuerte fue el Jueves Santo, cuando fueron 58.954 personas las que se deleitaron con las imágenes complutenses.