El Alcalá sueña con entrar en los playoffs de ascenso y el club deja las entradas gratis para el próximo partido: "Es el momento"

El Alcalá está en su mejor momento de los últimos años. Desde la afición y el club son conscientes de ello. Un gol de David Castejón en el minuto 94 en el último encuentro -y en casa del Rayo Majadahonda, líder hasta entonces del grupo 5 de Segunda Federación- ha hecho explotar (para bien) la ilusión alcalaína.

De los últimos 15 puntos los rojillos han logrado 12, y el objetivo del club para esta temporada, que era la permanencia, está más que cumplido. Con 41 puntos, se encuentra a ocho del Fuenlabrada, en la decimotercera posición, que manda al equipo posicionado en este lugar a jugar un torneo para lograr la permanencia o descender a Tercera Federación.

Lejos de esas angustias que produce el descenso, el conjunto dirigido por Vivar Dorado se ha ganado el derecho a soñar en grande, ¿por qué no?

A cuatro puntos de los playoffs de ascenso: el calendario que le queda

El Coria, en la quinta posición, marca los playoffs de ascenso, con 45 puntos, tan solo cuatro más que el Alcalá. Cinco partidos por delante en los que, eso sí, tendrá que ganar prácticamente todo si desea llegar al final con posibilidades reales: Las Palmas B en casa (novena posición), Fuenlabrada fuera (decimotercero), Rayo Vallecano B en casa (colista), Quintanar del Rey a domicilio (decimoquinto) y última jornada en El Val frente al Coria (quinto).

La realidad para los alcalaínos es que tiene un buen calendario. O eso dice la tabla clasificatoria. Equipos de la parte baja de la tabla y una última jornada frente al que, previsiblemente, puede ser su máximo competidor -o uno de ellos- para ocupar esa quinta plaza que da acceso a los playoffs.

Desde el club son conscientes que la oportunidad es de oro para dar un salto de calidad en todos los niveles. O, al menos, aspirar durante unas semanas a ello. Con este motivo han anunciado que el acceso al partido de este domingo frente a Las Palmas B (11:30) será totalmente gratuito.

"Este domingo os esperamos a todos en el Val. Tenemos un sueño y queremos compartirlo con vosotros, por eso, para el Alcalá - Las Palmas Atlético la entrada será gratuita. Quedan cinco partidos, el momento es ahora", expresa el comunicado.

Este anuncio ha, por si no lo estaba ya, elevado los niveles de ilusión de la afición, que ve como es el propio club el que ve los playoffs de ascenso como una posibilidad real. Ahora solo toca llenar El Val para llevar en volandas a los rojillos.